Cristina Pedroche comparte todas las pistas sobre su vestido de las Campanadas: “No estaba preparada para esto”
La vallecana ha acudido a 'El Hormiguero' para promocionar su Nochevieja y dar todos los detalles posibles sobre su 'outfit'.
Navidad es sinónimo de muchas cosas. De siempre han estado Ramón García, las burbujas de Freixenet y Mariah Carey. Pero desde hace 12 años hasta ahora, un nombre de mujer se ha sumado a esta lista.
Cristina Pedroche es una cara constante en las Campanadas de Atresmedia. Su vestido origina todo tipo de elucubraciones y una gran expectación. Y la de Vallecas ha acudido a El Hormiguero para dar pistas, precisamente, sobre su outfit.
Leche materna, armaduras e inspiración futurista. Los vestidos de Cristina Pedroche buscan gustar, evocar o provocar.
El de este año es una incógnita, pero entre Pablo Motos y la mala leche (nunca mejor dicho) de Trancas y Barrancas le han sonsacado a Cristina Pedroche bastante información sobre el vestido más esperado del año.
En su cuenta de Instagram la colaboradora ha mostrado un avance del concepto sobre su vestido.
Ella aparece desnuda en una habitación con todos sus vestidos de Nochevieja. Con un bate de béisbol rompe un espejo. Y una frase dice: “Si creías que lo habías visto todo… 31-12-25”. De momento va la primera pista: romper. Imaginamos que con el pasado.
Otra pista parece ser el look que Cristina Pedroche ha llevado a El Hormiguero. Jersey gris y falda negra recogida que dejaba ver otra blanca debajo. “Todos son pistas”, ha revelado Pedroche en base a su elección para este miércoles.
“Lo bueno de este año es que vas a pasar menos frío que otros, ¿a que sí?”, las hormigas querían hacer de una mentira una verdad, para bien de los curiosos. “No tiene por qué”, mutis por el foro por parte de la vallecana.
“Es el año que más me ha costado”, ha desvelado la colaboradora manejándose de maravilla en el arte del tira y afloja.
“Josie (estilista del vestido) tiene millones de ideas. Pero tenía claro qué tenía que hacer este año. Me lo dijo desde febrero, pero yo no estaba preparada para esto”, ha explicado Cristina Pedroche. ¿Cuál será esa idea que tanto ha asustado a la valiente Cristina?
“Me dejó que diera a luz tranquilamente en julio y en agosto volvió otra vez la guerra. Me dijo que tenía que cerrar un ciclo. Nunca se sabe si vas a volver a dar las Campanadas o no”, ha narrado la madrileña.
“Me ha costado mucho tomar la decisión, pero voy p’alante. Habrá gente que se lo espere y gente que no, pero van a decir: ‘Dios, ¿cómo ha podido hacerlo?’”, ha continuado Pedroche.
La colaboradora ha dejado claro que rompe un ciclo.
“Si habéis visto el teaser que he subido antes, hay cosas que se ven que rompo. Rompo con todo. Son 12 años, 12 vestidos, 12 uvas, 12 campanadas… Se rompe con lo pasado y lo que voy a construir es una cosa distinta”, ha compartido Cristina Pedroche.
Más detalles del vestido de las campanadas de @CristiPedroche #PedrocheEH pic.twitter.com/jnC3pm31oT— El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 17, 2025
¿Llevará un poco de todos? ¿12 cambios de vestuario? Pablo Motos le ha sonsacado un poco más a Cristina Pedroche.
“¿Se parece en algo a alguno de los anteriores vestidos?”, ha preguntado el presentador. “No tiene nada que ver, pero en realidad sí tiene que ver”, ha respondido la madrileña. Dice pocas cosas, pero creemos que se la entiende.
A estas alturas, cualquiera puede pensar que sabe cómo es el vestido, pero otra pregunta de Pablo Motos ha incluido una nueva variable en las pesquisas.
“¿Se puede guardar en el armario y aguanta un año? ¿O se degradará como las lechugas?”. Ojo, que Pablo Motos ha puesto a Cristina Pedroche en un aprieto. “Prefiero no responder”, ha contestado Pedroche. Parece que Pablo Motos ha dado puntada con hilo.
Eso sí, la vallecana ha insistido en que la prenda no aguantará un año porque se cierra un ciclo. De momento, continúa la incógnita. ¿Cómo será el vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas?