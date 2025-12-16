De la victoria de Cristina a la aparición sorpresa de Pablo Urdangarin: así vivió BLUPER la final de 'OT 2025' desde dentro
Este periódico vivió de primera mano todos los momentos que dejó el cierre de edición del talent de Prime Video.
Más información: Estudiante de Periodismo, 'niña Juan y Medio' y fan absoluta de Eurovisión: así es Cristina Lora, la ganadora de 'OT 2025'
Pocas sorpresas en la final de Operación Triunfo 2025. Cristina Lora se convirtió en la ganadora de la decimotercera edición del talent show de Prime Video por un 46,3% de los votos del público. Se impuso a Olivia Fernández, la otra gran candidata. Tinho cierra el podio con su tercer puesto.
La sevillana de 19 años se embolsó el cheque de 100.000 euros y pone el broche de oro a una trayectoria impecable en el formato de Gestmusic. Lora escogió La Noia de Angelina Mango, el tema de Italia en Eurovisión 2024.
Y BLUPER, que vivió la final de primera mano, fue testigo directo de cómo el plató se venía abajo entre ovaciones a la vencedora. Incluso el jurado se puso en pie para aplaudir el show de la andaluza, una imagen que solo se repitió con la segunda clasificada de OT 2025.
🎤 Cristina ha escrito su nombre en la historia de Operación Triunfo. La joven se ha convertido en la ganadora de la decimotercera edición del talent que emite Prime Video— Bluper (@Bluper) December 16, 2025
🗣 Te lo cuenta Merce Moreno pic.twitter.com/RKIKlgjzgf
Cuando Chenoa por fin dio el holgado veredicto, sus 15 compañeros se apresuraron a auparla y darle todas las muestras de cariño. También a Olivia, la participante “magnética”, como la han definido durante todo el concurso profesores y jueces. Como es tradición, Naiara, vencedora de la edición de 2023, le entregó el trofeo.
La gala de cierre dejó otros momentos destacados. Y es que ni Pablo Urdangarin, junto a su novia, Johanna Zott, quiso perdérselo. El nieto del rey emérito se encontraba próximo a Noemí Galera y el claustro docente del programa, disfrutando con normalidad de la cita e intercambiando impresiones de las actuaciones con su chica.