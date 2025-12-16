RTVE sigue sin anunciar a los presentadores de las Campanadas tras la baja de Buenafuente y Silvia Abril

RTVE ha presentado este martes, 16 de diciembre, su programación navideña. Sin embargo, la cadena pública no ha desvelado quiénes serán los encargados de presentar las Campanadas tras la baja de Buenafuente y Silvia Abril.

Lo que ha hecho la televisión pública es cebar el anuncio de los elegidos para el próximo jueves, a las 20:30 de la tarde. O dicho de otro modo, el canal buscará rentabilizar en audiencia el momento.

Por lo tanto, los nombres de los rivales de Cristina Pedroche y Alberto Chicote se conocerán en la misma franja en la que se emite Pasapalabra.

