Así son los planes de TVE para 'La Promesa' en Nochebuena y Nochevieja ante el trágico final de la cuarta temporada

Curro apunta con una escopeta a Manuel en la vibrante promo del final de la cuarta temporada de 'La Promesa'.

Los seguidores de La Promesa tienen el corazón en vilo después de que se publicara, aparentemente por error, una promo en la que se desvelaba el trágico desenlace de su cuarta temporada en La 1.

Lo es porque todo apunta a que los guionistas de la serie de Bambú vuelven a matar a nuevos personajes, tras el sonado asesinato de Jana (Ana Garcés) a mediados de marzo de este año.

Pues bien, durante la presentación de la programación navideña de RTVE este martes, 16 de diciembre, Sergio Calderón, director de la cadena, ha desvelado la estrategia a seguir con su ficción diaria.

"La cuarta temporada terminará el día 23", ha dicho, para añadir después que en la tarde del día siguiente, ya en Nochebuena, La 1 emitirá un capítulo doble especial.

Los planes serán los mismos para Nochevieja y los fans de La Promesa tendrán otro episodio doble especial.

Los episodios de la quinta temporada llegarían ya el viernes 2 de enero, pues el día 1 es festivo y TVE emitirá una programación especial, previsiblemente de cine.

El directivo ha aprovechado para sacar pecho por las audiencias que están obteniendo tanto La Promesa como Valle Salvaje. Ambas están de dulce en la franja vespertina de La 1, y así lo ha hecho saber: "Después de 16 años, las tardes de La 1 son líderes".

La dramática promo

Lo cierto es que la promo que ha empezado a circular en redes ha provocado un tremendo revuelo entre los seguidores de la novela creada por Josep Cister. "Nos vestimos de luto, porque a veces toca sacrificar lo que más queremos. Final de temporada", dice este sangriento avance.

En este adelanto de apenas medio minuto de duración se van sucediendo los acontecimientos. El vídeo muestra a Ángela, vestida de novia, tendida muerta en el suelo ante el desgarrador grito de Curro.

Si Ángela muere, quiero que curro mate a Manuel y a todos los de su familia 😤😤 #lapromesa pic.twitter.com/8Yg9XRx9fA — Roser (@Roser2505) December 14, 2025

La promo después sugiere que Ángela se ha suicidado por lo que le dice Alfonso a Lorenzo: "Ángela prefirió envenenarse a casarse contigo".

Y, finalmente, Curro aparece apuntando con una escopeta a Manuel, su hermano, que se encuentra a unos metros de distancia con las manos en alto. Le sigue el estruendo de un disparo antes de que la imagen se vaya a negro.