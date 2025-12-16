'OT 2025' se despide sin anunciar su renovación en Prime Video: "El programa nos va a sobrevivir a todos"

Operación Triunfo 2025 baja la persiana y lo hace dejando más dudas que certezas sobre su renovación en Prime Video. Cristina Lora se proclamó la ganadora indiscutible del talent musical este lunes, 15 de diciembre.

Y este martes llegaba el momento para los periodistas de interesarse sobre el futuro del formato, en una rueda de prensa a la que ha asistido BLUPER. Sin embargo, no ha habido oportunidad, ya que no ha habido turno de preguntas.

Según expone la plataforma a este periódico, se ha dado prioridad a las entrevistas en corrillo con los finalistas, Chenoa, Noemí Galera y Miriam Rodríguez. Por el momento, la prudencia al hablar de renovación por parte de Prime es extrema. Algo entendible, pero que a la vez da pie a conjeturas.

Hace unos días, en una entrevista para El Plural, Tinet Rubira afirmaba que “seguramente” la próxima temporada se emitiría en Prime Video. Noemí Galera lo tiene claro: sin aclarar dónde y cuándo, cree que “OT nos va a sobrevivir a todos”. “Este programa tiene mucha vida”.

Cabe recordar que, en la comparecencia tras la final de OT 2023, en la que sí hubo lugar para preguntas, la plataforma y Gestmusic confirmaron que habría próxima edición. Fue unos meses después cuando se hizo oficial que el programa volvería en septiembre de 2025, con un paréntesis de más de un año.

Prime Video

En esta ocasión, Prime no se ha pronunciado, ni tampoco ha aportado datos concretos sobre el seguimiento de las galas, como en la temporada pasada. Hasta ahora, lo único que se sabe de OT es que las primeras siete galas obtuvieron un total de 1.646.000 espectadores únicos.

Así lo confirmó en su momento Dos30’, suponiendo una caída de 200.000 seguidores respecto a la edición de 2023. Es importante decir que los espectadores únicos es el número de personas que ve al menos un minuto de una determinada emisión.

'OT 2025' en datos (sociales)

Óscar Prol, responsable de entretenimiento de la plataforma, se ha limitado a decir que OT “ha crecido un 18% en el consumo de horas respecto a 2023”. En parte, gracias a dos espacios adicionales, Conexión OT y Cara B. En los Conexión OT de los jueves y los sábados se ofrecían los pases de micros.

Prol ha destacado cómo conecta el formato con los jóvenes y cómo vive de estar en la conversación social, en la calle. De hecho, no lo ha tenido fácil al compartir horario con La isla de las tentaciones (Telecinco) y hasta hace un mes con MasterChef Celebrity (La 1).

En línea con lo comentado por Óscar, Tinet Rubira ha aportado cifras de consumo en redes sociales. Aun reconociendo un menor impacto en TikTok, la suma de todas las redes se ha duplicado, con 1.600 millones de visualizaciones.

🗣️📷 Tinet Rubira (@tinetr), Director General de@Gestmusic: #OT2025 ha tenido 💥 ¡MIL SEIS CIENTOS MILLONES de VISUALIZACIONES! 💥 duplicando los datos de 2023. 😱 pic.twitter.com/dLzRB3mrwI — Operación Triunfo (@OT_Oficial) December 16, 2025

El director general de Gestmusic ha destacado el fenómeno provocado por Claudia Arenas y su versión de Latin Girl. Se han compartido 4.000 vídeos de personas bailando la canción de Emilia Mernes.

Además del dominio de la lista de trending topics la noche de los lunes en X, Rubira ha señalado que se han contabilizado más de un millón de registros en la aplicación, con un promedio de 5 millones de votos cada semana. “La victoria de Cristina está súper refrendada”.

Unas cifras que refuerzan la idea de OT como fenómeno que desata pasiones en el ámbito digital, pero que dejan en el aire cuántos espectadores siguen realmente “el corazón” del formato, las galas semanales.

En 2023, Prime Video justificó el “éxito” de OT revelando que había tenido 3,5 millones de espectadores. Después, se supo que el dato hacía alusión a las 14 galas, 11 posgalas y 65 OT al día que emitió la plataforma, una cifra que empeoró el de la final de OT 2020.