Los duros inicios de Abraham Mateo (27) debido al acoso escolar: “Me insultaban y me hacían la vida imposible”

Cualquier persona de Andalucía recordará los inicios de Abraham Mateo en Canal Sur. Cualquier chaval o chavala nacido cerca del 2000 recordará aquel Señorita del gaditano. Y todo el mundo ha escuchado el dúo Quiero decirte junto a Ana Mena.

Lo que ignorábamos hasta hoy es el acoso escolar sufrido por el artista en el colegio y la complicada decisión que tuvo que tomar para alejarse de aquellos que le hacían “la vida imposible”.

El cantante ha acudido este martes a El Hormiguero para presentar el concierto con el que va a celebrar sus 20 años de carrera el 11 de enero en el Movistar Arena.

Pablo Motos ha mencionado a Abraham Mateo que era un niño muy conocido. “¿En el colegio iban a muerte a por ti?”, ha preguntado el presentador.

Lo que podía haber sido una simple anécdota sobre una chiquillada se ha convertido en un duro testimonio del artista sobre su infancia.

“Había compañeros que me daban la espalda. Me veían en el recreo firmando autógrafos a niñas que me lo pedían y me insultaban y me hacían la vida imposible. La cosa se fue yendo de las manos”, ha confesado Abraham Mateo.

En ese momento no ha habido risas en El Hormiguero. El plató guardaba silencio ante la revelación del joven cantante.

“Me pusieron seguridad en el centro. Vigilaban que no ocurriera nada y los profesores ayudaban bastante”, ha informado el cantante antes de contar una dura anécdota, lamentablemente conocida para muchos niños y niñas.

“En el pasillo de la cafetería del instituto se ponía una pandilla. Pasar cada día por ahí para mí era horrible. Se metían conmigo y con mi familia. Me tiraban palomitas a la cara, me ponían la zancadilla y eso era feo”, ha compartido Mateo.

El artista también ha explicado cómo estos compañeros, por decir algo, le encerraban en el baño y le hacían una cruel exigencia: “De aquí no vas a salir hasta que no cantes”.

En aquella época de instituto, Abraham Mateo tuvo que tomar una difícil decisión para alejarse de esa cruel situación de bullying. “Todo se fue haciendo bola. Decidí estudiar a distancia y, gracias a Dios, pude sacar mis estudios adelante y tengo el bachillerato”, ha dicho el artista.

Ahí sí. Se ha notado el público. Los presentes han prorrumpido en aplausos apoyando al intérprete. Pablo Motos se ha mostrado empático explicando que él también ha sufrido bullying por ser pelirrojo.

“Yo no me atreví a contarlo. Hoy sí lo recomendaría a todos esos niños que pasen una experiencia así porque al final es lo mejor que pueden hacer. Para mí fue un respiro enorme poder abrirme con mi familia una vez lo supieron”, ha comentado Abraham Mateo.

El joven ha contado estas y otras duras experiencias en el espacio de Pablo Motos, como el rechazo del cantante Yandel o su técnica para relajarse golpeándose fuertemente la pierna. Reflexivo y optimista, ha compartido una proclama: “Menos la muerte, todo tiene solución”.

Esperemos que Abraham Mateo se encuentre mucho mejor en este momento tan dulce de su carrera en el que Quiero decirte le ha llevado a lo más alto y ahora que va a celebrar sus 20 años de carrera.