Chenoa, muy emocionada, en la final de 'OT 2025': "Habéis ayudado a mucha gente sin saberlo estos tres meses"

Operación Triunfo 2025 ya es historia. La final, celebrada este lunes, 15 de diciembre, sirvió para coronar a Cristina Lora. La sevillana de 19 años era la gran favorita para llevarse la victoria de la segunda edición del talent musical que ha emitido Prime Video.

Las dos han sido conducidas por Chenoa. Precisamente, OT ha sido el formato que le ha cambiado la vida por partida doble. En 2023, la mallorquina debutaba como presentadora del programa que la descubrió allá por 2001 con la mítica primera edición.

La última generación de Operación Triunfo ha sido el trampolín para que Chenoa se ganase la confianza de los directivos de las cadenas y empezase a sumar proyectos como maestra de ceremonias. Sin ir más lejos, en 2026 volverá a TVE con The Floor, uno de los formatos revelación el curso pasado.

Lo cierto es que Chenoa vivió a flor de piel el desenlace de OT 2025, que deja su futuro en Prime Video en el aire. Pocos minutos después de arrancar la gala, la presentadora quiso poner en valor a todos los participantes del formato.

"Han pasado tres meses desde que 16 concursantes pisaron este plató y la Academia. Llegaron con muchos nervios, mucha incertidumbre, pero sobre todo mucha ilusión", dijo antes de recibir en el plató a los verdaderos protagonistas del programa.

Ya en los instantes finales, Chenoa exteriorizó su emoción al ver el momento del apagado de la Academia mientras de fondo sonaba Ese lugar, el tema compuesto por los concursantes del formato.

Fue ahí cuando la presentadora, con los ojos vidriosos, dijo: "Para comeros todos. Gracias, chicos, de verdad". Y agregó: "Lo habéis hecho todo muy bien, todo está donde tiene que estar y habéis hecho feliz a mucha gente durante estos tres meses".

Chenoa, junto a Cristina y Olivia en la final de 'OT 2025'. José Irún

"Habéis acompañado y dado lecciones. Han aprendido, comido y reído con vosotros. Habéis ayudado sin saberlo y vais a saber ahora, cuando salgáis y os vayáis de gira a esas trece ciudades. Vais a notar el cariño de todo el mundo", expresó con "un nudo en la garganta".

Finalmente, al pronunciar el nombre de Cristina, Chenoa no cometió el sonado lapsus de la anterior edición, cuando proclamó como "ganadera" a Naiara, si bien sí tuvo un pequeño guiño a la anécdota en la pregala.

Ahora, la incógnita es saber si Operación Triunfo tendrá una nueva, que sería la tercera, edición en Prime Video. Y si es así, ¿volvería a repetir Chenoa como la maestra de ceremonias?