Arantxa del Sol (53) sobre su desaparición de la televisión: “Cuando me aparté por mis hijos, el teléfono dejó de sonar”

Arantxa del Sol, la madrileña más asturiana de los 90, está en el imaginario de todos y todas cuando pensamos en esa década.

Muchos recordarían esa época cuando la vieron participar en Supervivientes. El precio justo, VIP noche y, cómo no, su relación con el torero Finito de Córdoba, hacen difícil olvidarse de quien también fue Miss Madrid en 1989.

Con el torero la modelo tuvo dos hijos: Lucía (23) y Juan (17). Y tampoco es que fuese algo matemático, un día tienes un hijo y al día siguiente dejas de trabajar. Pero del Sol, o María Arantzazu Maciñeiras de Lucas, su verdadero nombre, notó algo cuando centró la atención en sus hijos.

La modelo, presentadora y actriz, ha acudido al plató de Y ahora Sonsoles para hacer un repaso a su carrera. A pesar de su prudencia, ha confesado a Sonsoles Ónega que le hubiera gustado trabajar más en televisión después de ser madre.

Para Arantxa del Sol, apartarse de su carrera “surgió de manera natural”, aunque enseguida ha dejado claro que la maternidad sí le pasó esa factura. Y no por voluntad propia.

“Los dos teníamos muchas ganas de ser padres. Él tiene una profesión complicada. Yo me volqué en ellos. Seguí haciendo cosas aunque parece que cuando no estás en televisión no estás”, ha explicado la ex Miss Madrid.

“He hecho teatro, he hecho publicidad y he sido afortunada en ese sentido. Las marcas han seguido contando conmigo, pero de una manera más tranquila. Le he podido dedicar a mis hijos un tiempo que, además, no vuelve. Estoy muy contenta y muy agradecida”, ha dejado claro.

Sonsoles Ónega, que sabe obtener la respuesta que busca, ha querido saber si fue una decisión o algo que le hizo dudar.

Y ahí la modelo ha dado la pista. “Fue un poco de ambas cosas, me volqué mucho en los niños, pero si hubiera surgido algo en televisión hubiera estado feliz de continuar”, ha desvelado del Sol.

“¿Cuándo te apartas, el teléfono deja de sonar?”, ha preguntado la periodista directamente. La respuesta ha sido contundente. “Sí, el teléfono dejó de sonar. Efectivamente”, ha compartido la actriz.

Consciente de lo dicho, Arantxa del Sol ha matizado sus palabras: “La televisión ha ido muy rápido. Estamos en una nueva era en cuanto a la comunicación. Todo ha sido en cuestión de 20 años”.

No obstante, la madrileña ha dado con la clave de lo que le ocurrió y que quizá es el injusto motivo por el que la maternidad afecta a muchas mujeres en su ámbito profesional.

“O estás en el circuito o es muy difícil. Ha sido un poco ambas cosas. Pero no cambio esos momentos que he dedicado a mi familia”, ha sopesado finalmente Arantxa del Sol.