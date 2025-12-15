Paz Padilla (56), sobre sus inicios como presentadora en 'Sálvame': "Fueron 10 años sin vacaciones"

Paz Padilla en 'Poco se habla, el pódcast' Poco se habla, el pódcast

Paz Padilla no para de trabajar. Desde su último día en Sálvame, tras una tensa conversación con Belén Esteban, la gaditana ha estado muy presente en la gran y pequeña pantalla. Eso sí, el trabajo no es lo primero en la vida de la humorista, aunque parezca lo contrario.

La que se avecina o El hotel de los líos son lugares donde podemos ver las dotes de actriz de Paz Padilla. Incluso, saca tiempo para visitar pódcasts como Poco se habla, el espacio conducido por Xuso Jones y Ana Brito.

En este programa la presentadora ha hablado del poco tiempo libre que tuvo mientras presentaba Sálvame y cómo gestiona sus horas en este momento.

Es normal que la humorista dé más importancia a su tiempo ahora que nunca. “Como no empieces ahora a cumplir tu sueño, que se te acaba la vida, se puede acabar tu tiempo y ya no hay salida”, ha reflexionado Padilla.

“Ahora que tienes más tiempo, ¿en qué lo quieres invertir?”, ha preguntado Brito. “Tengo el mismo tiempo que tú, lo que pasa que lo invierto en cosas que yo quiero”, ha contestado la gaditana sin filtros.

“Durante 14 años estuve haciendo un Sálvame en el que estaba casi todos los días de la semana. Te puedo decir que 10 años estuve sin vacaciones. Se iba Jorge y yo seguía”, ha confesado Paz Padilla.

Tampoco se puede decir que se encuentre inactiva en este momento. “Ahora hago teatro, hago conferencias, estoy escribiendo el siguiente libro, acabo de hacer Cuerpos locos y estoy de promoción…”, ha explicado la gaditana.

“Pero voy a administrar mi tiempo. Empiezo La que se avecina y le digo a mi mánager: ‘Estoy haciendo esto, cariño, no me pongas ni teatro ni conferencias’”, ha desvelado la actriz.

Paz Padilla ha querido darle una explicación a esta manera de mostrarse tan contundente. “Nos han programado en el neocórtex la idea del ‘aprovecha, que esto se acaba’ y te puedo decir que he estado 30 años y nunca se ha acabado. Nos reinventamos”, ha compartido Paz Padilla.

Ante la pregunta de si se ha arrepentido de coger tanto trabajo, la gaditana ha explicado por qué sí.

“Tenía mi niña pequeñita. Estaba haciendo ¡Ala… Dina! y trabajaba de lunes a viernes en Madrid y los fines de semana en Barcelona. Solo veía a mi hija los sábados”, ha desvelado la humorista sobre su hija, Anna Padilla.

Llegó un momento en el que Padilla plantó la semilla de su manera de administrar el tiempo a día de hoy.

“Dejé la serie porque quería estar con mi hija. Cuando mi hija cumplió 18 años pensé: ‘¿Qué sé yo de mi hija?’. Conocemos a nuestros hijos cuando pasamos tiempo con ellos. Me arrepiento de cada día que dejaba a mi madre en el sofá”.

La decisión de Paz Padilla sobre su propio tiempo es inflexible en este momento: “Lo primero no es el trabajo”.