Nacho Cano, sin filtros sobre el Gobierno: "Que esta banda de delincuentes pague por todo lo que ha hecho"

Nacho Cano ni perdona ni olvida. El compositor y productor musical ha cargado duramente contra el Gobierno liderado por Pedro Sánchez. Lo ha hecho durante la promoción de su nuevo espectáculo teatral, el musical Ibiza Paradise.

Ha sido en una entrevista con Leticia Requejo para El tiempo justo donde Cano ha repasado algunos de los momentos más polémicos que ha vivido recientemente.

Primero, Cano ha hablado sobre Ibiza Paradise, una propuesta visual y hecha en inglés con la que rinde homenaje a la isla balear y con la que hace un repaso a la música de los años 70, 80 y 90.

Tras Malinche, el exmiembro de Mecano busca reivindicar la libertad creativa como motor principal. Para Cano, su objetivo con esta propuesta es “entretener a la gente”.

“Lo que he hecho siempre es manejar emociones en formato de canciones y de historias”, ha agregado.

Su amistad con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha llevado a vivir fuertes polémicas políticas. De hecho, atribuye el caso judicial que vivió a una afrenta política.

En enero de 2024, la artista mexicana Lesly Ochoa, denunció a Nacho Cano por presuntos delitos de extranjería y contra los derechos de los trabajadores. El caso se investigó y fue archivado de manera provisional por la Audiencia Provincial de Madrid en abril de este año.

Cuando Requejo le ha preguntado por este asunto, Cano ha vuelto a mostrar su enfado y a señalar que ha sido víctima de una “persecución”.

Cano ha señalado sentir una especie de “alegría” porque haya “gente valiente que es capaz de, en situaciones extremas donde ya el país se va a ir a la mierda del todo, decir 'vamos a poner las cosas en su sitio’”.

El compositor ha arremetido severamente contra el gobierno de Sánchez. “Que esta banda de delincuentes pague por lo que ha hecho, que ha hecho ya mucho daño”, manifestó.

Para Cano, los casos de corrupción que están saliendo son una señal de que “tienen que pagar por ello”. “Pedro Sánchez no se merece ver un show mío”, ha aseverado.

El productor y empresario musical también tuvo palabras contra la juez que llevó el caso. Para Cano, este proceso dañó gravemente su imagen y reputación.

“Han manipulado, han hecho mucho daño. No está cerrado, estará cerrado cuando paguen por lo que han hecho”, ha aseverado.

Cano también aprovechaba para apoyar de nuevo en público a la líder madrileña. “Ella tiene el voto de la gente, no está como Pedro Sánchez por trucos, por comprar las elecciones, por comprar a todo el mundo”, expresaba, tildando al presidente de “trampero y mentiroso”.