Jordi Hurtado (68), sobre sus inicios en televisión: "En el 84 hice un casting, pero no me cogieron. Me quedé frustrado"

Jordi Hurtado es una leyenda viva de la televisión. El veterano presentador de 68 años está viviendo un cambio de ciclo en su larga estancia en Saber y ganar. No obstante, el propio periodista ha reconocido que sus inicios no fueron fáciles.

El conductor está asociado a la memoria colectiva de los concursos en TVE desde 1985. Familiar lejano de Jordi Évole, aunque su rostro sea asociado a la estabilidad, también tuvo que enfrentarse a una primera oportunidad.

Lo cierto es que esos comienzos fueron complicados. “La primera imagen es del 84 de un casting en el decorado que Mercedes Milá presentaba un programa de entrevistas. Y no me cogieron, me quedé frustrado”, declaró en una entrevista con David Broncano en La Revuelta.

Ese primer rechazo le hizo tomar fuerzas y, gracias a ello, le llegó años después un proyecto con el que siempre estaría asociado: Saber y ganar.

“Al pasar unos meses volví a hablar con el jefe de programas, insistí y por eso estoy aquí. Creyó en mí Sergi Schaff, algo vio", confesaba a Broncano. "Lo importante es seguir haciendo lo que más te gusta”, agregaba.

Jordi Hurtado en 'Saber y ganar'. RTVE

Precisamente, esa pasión y energía por el formato lo ha convertido en una de las figuras veteranas de la televisión. Saber y ganar es el concurso de televisión que más años ha estado en emisión de manera ininterrumpida en España.

Saber y ganar comenzó sus emisiones el 17 de febrero de 1997. Creado por Sergi Schaff, quien dirigió el formato desde sus inicios hasta su fallecimiento en 2023.

Jordi Hurtado sigue a full con el concurso. Ahora bien, en esta temporada 2025-2026 sí que ha habido un cambio de ciclo. El comunicador catalán ha cedido su puesto de presentador de Saber y ganar en la edición fin de semana.

Hurtado sigue al pie del cañón en la emisión de lunes a viernes. Eso sí, ha querido tomarse el fin de semana de descanso, cediendo su puesto a Rodrigo Vázquez.

El presentador gallego, quien conducía El cazador hasta su cancelación, ha sido el elegido para recoger el testigo.

“Necesitaba tiempo libre. Fui yo quien lo expuso a la dirección de TVE y de Saber y ganar”, compartía en una entrevista para El Independiente cuando se supo de esta decisión histórica.

Por otro lado, Jordi Hurtado ha sido reconocido con el Premio Nacional de Televisión. Este galardón, dotado con 30.000 euros, se otorga desde 2009.

Se trata de un reconocimiento para grandes figuras de la pequeña pantalla. Entre los anteriores galardonados están Paloma del Río, Karlos Arguiñano, Victoria Prego o Andreu Buenafuente.