Francia gana Eurovisión Junior 2025 con Lou Deleuze y 'Ce monde' y España, con Gonzalo Pinillos, queda en quinto lugar

Lou Deleuze cantando 'Ce monde' en la 23ª edición del Festival de Eurovisión Junior en el Gymnastic Hall of Olympic City de Tiflis, Georgia. Corinne Cumming UER

Francia ha ganado la 23ª edición del Festival de Eurovisión Junior, celebrado en Tiflis, Georgia. El tema Ce monde de Lou Deleuze le ha otorgado al país galo su cuarta victoria en el certamen infantil. El representante español, Gonzalo Pinillos, ha logrado un meritorio quinto puesto con Érase una vez (Once Upon a Time).

Lo cierto es que España tuvo muy buena votación por parte del jurado profesional de los 18 países que han participado en esta edición 2025. Gonzalo Pinillos partía como uno de los favoritos con su tema pop que ha cantado en español, inglés y francés, con algunas frases también en italiano y portugués.

No obstante, no era el único que sonaba como candidato a suceder al georgiano Andria Putkaradze y To My Mom. Francia volvía a sonar con fuerza con una balada de estilo chanson française y cuya puesta en escena evocaba al brillante Voilà de Barbara Pravi de la edición de adultos de 2021.

El voto del jurado le dio a España una cuarta posición, con 98 puntos que recibió de 14 de 17 países. Los profesionales le dieron el liderazgo a Francia, que obtuvo 152 puntos. El país anfitrión, Georgia, se quedaba en segunda posición con 121 puntos. Armenia cerraba el podio con 117 puntos.

El televoto fue lo que hizo que Gonzalo Pinillos se quedase en quinta posición. El público le otorgó 54 puntos. Respecto a la decisión de la audiencia, esta le dio la primera posición a Ucrania, con 98 puntos.

Lou Deleuze cantando 'Ce monde' en la 23ª edición del Festival de Eurovisión Junior en el Gymnastic Hall of Olympic City de Tiflis, Georgia. Corinne Cumming UER

Sin embargo, la suma de los votos del país de Europa del Este no fue suficiente para llegar a los datos de la propuesta francesa. El país galo obtenía 96 puntos del público, apenas dos menos que Ucrania.

Dado que sólo necesitaba 26 puntos para alzarse con el trofeo, Francia ganaba holgadamente con 248 puntos. Ucrania se quedaba con la medalla de plata con 177 puntos y Georgia con la de bronce con 176 puntos.

El cuarto puesto ha sido para Armenia, que ha obtenido 175 puntos. España cierra el top 5 con 152 puntos. Gonzalo Pinillos logra llevar al país ibérico de nuevo al top 5, algo que no se lograba desde que Sandra Valero, en 2023, consiguiese una segunda posición con Loviu.

Con este triunfo, Francia consigue alzarse por cuarta vez con el Micrófono de Cristal. El país galo iguala a Georgia como el estado con mayor número de victorias en el certamen infantil.

Gonzalo Pinillos cantando 'Érase una vez (Once Upon a Time)' en la 23ª edición del Festival de Eurovisión Junior en el Gymnastic Hall of Olympic City de Tiflis, Georgia. Corinne Cumming UER

La gala se ha celebrado con normalidad y no ha habido ninguna referencia a la crispación que se ha vivido recientemente en la Asamblea General de la UER, cuya posición a favor de la participación de Israel ha propiciado la marcha de cinco países: España, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia.

Tres de los países díscolos son participantes activos de Eurovisión Junior, por lo que habrá expectación por saber si su boicot se traslada el año que viene también al certamen infantil.