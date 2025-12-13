Carmen Lomana, sobre la retirada de España en Eurovisión 2026 por Israel: "Nos han tratado muy mal"

José Pablo López en la Comisión Mixta en el Senado y Carmen Lomana en la COPE. Europa Press/Ábside Media

La retirada de España en el Festival de Eurovisión 2026 sigue generando opiniones. Esta semana que termina, se anunciaba que Islandia se unía a los países díscolos que han optado por boicotear el certamen por la presencia de Israel. Entre las últimas en compartir sus impresiones ha estado Carmen Lomana.

La socialité es una de las habituales colaboradoras de Fin de Semana, el formato de la COPE que conduce Cristina López Schlichting, teniendo su propia sección: La hora Lomana.

En este consultorio, surgió una pregunta de un oyente llamado Sergio, de Logroño. El seguidor del formato quería conocer la opinión de la empresaria sobre la decisión de José Pablo López de retirar a RTVE del concurso musical por la presencia del país hebreo, a pesar del alto el fuego y el proceso de paz en la franja de Gaza.

Sergio consideraba que la retirada de España era “de cine”. Una opinión que compartía la empresaria. “Pienso igual. Con lo mal que nos han tratado. Hemos llevado gente muy buena”, ha expresado la socialité.

“La última que fue lo dio todo. Melody con Esa diva. Era maravillosa”, agregaba. “No nos merecíamos ese puesto”, opinaba López Schlichting. “Eso. ¡Qué se queden todos estos pesados ahí!”, exclamaba Lomana.

Carmen Lomana en 'Fin de Semana' de la COPE. Ábside Media

La empresaria también criticó el uso partidista que se está dando al Festival de la Canción. “También lo han empezado a politizar. Que si Palestina, que si no sé qué… ¡Por favor!”, manifestaba.

“Creo que lo mejor es que se vayan, descansen y que vuelvan dentro de dos o tres años si se ven con fuerzas”, concluía la socialité.

“Así nos ahorramos el dinero y no nos lo gastamos en tonterías”, apostillaba la presentadora del programa.

El pasado 4 de diciembre, España anunció su retirada del certamen musical. Miembro del Big 5, el país ibérico había participado de manera ininterrumpida desde su debut en el año 1961.

Carmen Lomana y Eurovisión pic.twitter.com/UxCFJr2yJ3 — TVMASPI (@sebas_maspons) December 13, 2025

Junto a España, anunciaron también su marcha del festival Países Bajos, Irlanda y Eslovenia. Unos días más tarde, el pasado 10 de diciembre, Islandia se sumaba a los países díscolos que optaban por el boicot, a pesar de la opinión mayoritaria de la UER de apoyar a Israel.

Por el lado contrario, tras la celebración de la Asamblea General de la UER, países indecisos como Bélgica, Polonia o Armenia confirmaron que sí estarán presentes en la 70ª edición del certamen, que se celebrará en Viena entre el 12 y el 16 de mayo de este 2026.