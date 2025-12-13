Antonia San Juan reaparece en 'Pasapalabra' en plena lucha contra el cáncer: "El tratamiento funciona. Hay buen pronóstico"

Antonia San Juan ha regresado a la televisión. Tras su personal entrevista en Late Xou, donde dio datos sobre cómo estaba viviendo el tratamiento contra el cáncer de garganta que padece, la actriz ha pasado por Pasapalabra.

Roberto Leal no dudaba señalar que sentía que era “un honor” contar de nuevo con la intérprete canaria en el concurso. Ya en el inicio del episodio, el presentador le dio una calurosa bienvenida.

“Aquí estoy, en Pasapalabra otra vez”, dijo San Juan en la presentación. Leal le preguntó cómo estaba. “Estoy, que no es poco. Pero estoy bien, bastante. No me está sentando mal el tratamiento y eso es lo importante”, añadía.

La actriz de La que se avecina acompañaba a Rosa junto con el periodista Jesús Álvarez. El programa siguió su curso hasta la llegada de la prueba final, El Rosco. En ese momento, Leal quiso hablar de los proyectos de Antonia.

De igual forma, Antonia compartió lo contenta que estaba, dado que el tratamiento está surtiendo efecto y las perspectivas son positivas.

Antonia San Juan en 'Pasapalabra'. Atresmedia

“Me encanta verte así de bien. Me lo comentaste fuera de cámaras. El tratamiento está yendo bien y tú te estás viendo con muchísima fuerza”, expresaba el presentador.

“Sí, está yendo muy bien, está funcionando. En principios, a finales de este mes, el día 30 es cuando tengo la sexta quimio. Hay muy buen pronóstico. Eso me alegra. Me atacó, pero no de manera muy frontal. [El cáncer] ha sido decoroso”, respondía.

Roberto Leal aprovechaba para recordar que la actriz estrenará el próximo 9 de enero La ropa vieja de Cuca, una nueva obra de teatro, con Jennifer Artiles, en su tierra natal. “Sí, somos las dos. Mi personaje es muy popular en Canarias”, compartía.

“Se trata de una entrevista en la que mi personaje habla de sí mismo. Ropa vieja, porque es un plato muy típico de Canarias y también por todo lo que ella saca de la familia y sus relaciones”, detallaba.

También ambos recordaron que, en febrero, Antonia se incorporará al rodaje de la segunda temporada de ¿A qué estás esperando?, basada en la popular saga de Megan Maxwell.

Lo cierto es que San Juan no para, dado que seguirá también con la gira de otra obra de teatro, Entrevista con mi hija Mari. “Llevo ya cuatro años con ella y continúo”, apostillaba.

Los proyectos de la intérprete canaria se extienden hasta verano, dado que rodará su tercer largometraje como directora. “Es una obra de estilo Bergman. Son dos personajes, en blanco y negro y para festivales. Es un proyecto pequeño, somos dos actores”, adelantaba.

“Son dos protagonistas atrapados por una DANA, es una relación que han llevado muchos años juntos. Con la muerte de la madre de ella, se reencuentran y saldrán muchas cuentas pendientes”, concluía.