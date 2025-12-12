RTVE sin presentadores para las Campanadas 2025 tras la baja de Buenafuente: la quiniela de sustitutos de BLUPER

"Su recuperación le llevará un poco más de tiempo, el necesario para volver al 100% en todos sus proyectos profesionales. Esto implica que ni él ni Silvia Abril podrán presentar el 31 de diciembre las Campanadas".

Con estas palabras, y junto a un vídeo del propio Andreu Buenafuente, RTVE informaba a primera hora de este viernes, 12 de diciembre, que el showman causará baja de forma definitiva en la retransmisión más importante del año.

Todo un mazazo para la televisión pública, que ve cómo a sólo 19 días para Nochevieja se ha quedado sin sus presentadores titulares. Hay que recordar que la emisión de las Campanadas no sólo implica la noche del 31, sino días de promo y ensayos previos.

Ahora, por lo tanto, en Prado del Rey tienen la misión de cerrar de inmediato a los encargados de sustituir a Buenafuente y Silvia Abril.

Es importante decir que la Corporación confió desde el primer momento en que el catalán se recuperaría a tiempo. "Los planes no cambian", aseguraron fuentes de RTVE a BLUPER cuando Buenafuente comunicó la preocupante noticia el pasado 21 de noviembre.

Andreu Buenafuente en uno de sus monólogos de 'Futuro imperfecto'.

Pero, desgraciadamente, no ha sido así. Y como el presidente de RTVE, José Pablo López, ha apuntado en redes sociales, "la salud es lo primero".

A la espera del nuevo anuncio oficial, el abanico de opciones se ha vuelto a abrir. ¿Quiénes serán los sustitutos de Andreu Buenafuente y Silvia Abril? ¿Quiénes competirán contra Cristina Pedroche, Alberto Chicote y Santiago Segura por el pulso de la audiencia?

Al hilo de la encuesta que hizo RTVE preguntando a los espectadores qué presentadores les gustaría que diesen las Campanadas, en BLUPER hemos hecho una quiniela de nombres.

La pareja formada por Ramón García y Anne Igartiburu sería la opción más clásica. RTVE jugaría sobre seguro apostando por estos rostros icónicos en la noche de Fin de Año.

Anne Igartiburu y Ramón García en las Campanadas 2017-2018.

Experiencia no les falta: él ha dado 20 veces las Campanadas (15 en RTVE) y ella 21 (17 en la pública).

Maestría también tendría un tándem formado por Paula Vázquez y Jesús Vázquez. Dos gallegos recibiendo al 2026. Él acaba de fichar por RTVE para pilotar el Benidorm Fest 2026 después de toda una vida en Telecinco.

Tanto Jesús como Paula también saben mucho de tomarse las uvas delante de las cámaras: ella lo ha hecho hasta en cinco ocasiones y él en dos. Sería una pareja muy a tener en cuenta.

Sorprendente sería, desde luego, ver a Jesús Vázquez debutando en TVE por todo lo alto, como también lo sería ver a Belén Esteban.

Jesús Vázquez dio las Campanadas 2019-2020 en Telecinco junto a Paz Padilla.

Al fin y al cabo, ella es otra de las incorporaciones estrella de La 1, pues participará como concursante de lo nuevo de Top Chef. Y, ojo, que ya se postuló en el pasado aprovechando el éxito de Broncano.

Otra posibilidad es que la televisión pública convenciese a David Broncano y Lalachus, después de que estos se autodescartaran. No obstante, ambos pueden presumir de haber devuelto el liderazgo a RTVE en la cita.

Más polémico sería que José Pablo López y Sergio Calderón, director de TVE, se decantaran por nombres de la talla de Gonzalo Miró, Marta Flich, Silvia Intxaurrondo o Inés Hernand.

Esta última, por cierto, viene de protagonizar una fuerte controversia por lo que dijo sobre ETA en Operación Triunfo.

Gonzalo Miró y Marta Flich en 'Directo al grano'.

Otros, en cambio, sueñan con ver en la Puerta del Sol a presentadores que también son 'pesos pesados' de la parrilla de La 1 y que despiertan mayor simpatía. Son, por ejemplo, Marc Giró, Adela González o Candela Peña.

Por último, la Corporación podría escoger a un rostro que no sea de la casa en sí, para conectar con los públicos más jóvenes. Un buen ejemplo es Javier Ambrossi, que será uno de los maestros de ceremonias para el próximo Benidorm Fest.