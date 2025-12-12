Emma García recibe el mejor regalo por Navidad: Telecinco renueva 'Fiesta' hasta verano de 2026

Telecinco mantendrá su Fiesta. El magacín de crónica presentado por Emma García tiene asegurado su futuro los fines de semana, al menos, hasta el verano de 2026.

Mediaset España ha decidido renovar su confianza en el programa producido por Unicorn Content, la productora de Ana Rosa, y mantenerlo como su oferta principal en la franja vespertina sábados y domingos.

Así lo ha adelantado la cuenta Poco Pasa TV y ha podido verificar BLUPER, pues el contrato del grupo con la productora acababa ahora en diciembre.

La renovación del espacio pilotado por la comunicadora vasca se produce en un momento crítico para Telecinco, que no termina de despegar sus datos de audiencia.

Tras cerrar su peor noviembre de la historia (9%), el asunto en diciembre no ha mejorado, y el canal con sede en Fuencarral promedia un 8,9% en lo que llevamos de mes.

Con el batacazo de Gran Hermano 20, El Programa de AR junto a La isla de las tentaciones y ¡De viernes! son los formatos que están tirando del carro.

Lo cierto es que las audiencias de Fiesta no son boyantes y en las últimas emisiones no han superado el 9% de share. Lo que ocurre es que su rival, -en cuanto a formatos en directo se refiere-, La Roca en laSexta, está muy por debajo.

Hay que recordar que desde finales de noviembre, Telecinco reestructuró la parrilla al retirar la emisión de Agárrate al sillón en el último tramo de las tardes de los fines de semana, haciendo que Fiesta volviese a recuperar su horario habitual, de 16:00 a 21:00 horas. Y sólo un mes después de hacer el movimiento.

Cambios inminentes

Y mientras que Mediaset apuesta por la continuidad los fines de semana, se espera que haya cambios en las tardes de lunes a viernes. Los habrá porque esta misma semana se oficializaba el regreso de El precio justo con Carlos Sobera.

El mítico concurso podría sustituir a Agárrate al sillón, en un nuevo intento del canal por cortar la sangría que sufre el informativo de las 21:00 horas.

Habrá que esperar para ver si El tiempo justo, el programa que pilota Joaquín Prat, no se verá alterado en la sobremesa. El formato que también produce Unicorn no está teniendo los resultados esperados, y está por debajo tanto de Sueños de libertad y Directo al grano.

Por su parte, El diario de Jorge continuará en antena, después de que Telecinco anunciase hace unas semanas la renovación del talk show por 147 entregas más. Como ya analizamos en este periódico, el programa de Jorge Javier es la oferta más competitiva del canal en la tarde.