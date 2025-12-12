Andreu Buenafuente anuncia que no presentará las Campanadas en RTVE

Gran sorpresa con la que arranca este viernes, 12 de diciembre. Andreu Buenafuente ha anunciado que no presentará las Campanadas de RTVE el próximo 31 de diciembre desde la Puerta del Sol de Madrid.

Ha sido el propio cómico, a través de un vídeo compartido por la cuenta de RTVE Comunicación y Participación, el que ha explicado los motivos, además de confirmar que Silvia Abril tampoco estará en la retransmisión.

Buenafuente deberá alargar el parón de su agenda profesional que hacían público la Corporación y El Terrat el pasado 21 de noviembre. Su recuperación le llevará algo más de tiempo del que se esperaba inicialmente.

"Ya sabéis que tuve un episodio de estrés, algo muy común, pero no agradable, en una sociedad como esta. Un poco acelerada. En mi caso, con trabajos que yo mismo me origino, me motivo y me creo. Radio, cine, tele, teatro...", comienza diciendo en la pieza.

Andreu señala que "hubo un momento" en que ya no pudo: "Mi cuerpo dijo: 'Tienes que parar'. Quiero agradecer a todos los profesionales que me están ayudando y a toda la gente que me está dando un cariño increíble. Cada gotita de cariño es vitamina".

"Si queremos hacerlo bien, esto va a llevar un poquito más de tiempo. No creo que tenga que acelerar una recuperación, tengo que estar bien para estar feliz. Por consiguiente, no va a ser posible hacer las Campanadas con Silvia Abril. Quería decíroslo yo", confiesa.

Según Buenafuente, es contraproducente "forzar" una vuelta para tan solo un día. "Hay que volver bien". "Gracias a RTVE por el apoyo desde el primer minuto. No es fácil parar una maquinaria de entretenimiento. También a la Cadena SER, con Nadie sabe nada", prosigue.

"La falta de un horizonte exigente es lo que necesita ahora una persona que tiene que parar por un estrés", acepta el humorista.

Por último, Andreu Buenafuente tranquiliza a sus seguidores, pues habrá "muchas más cosas en el futuro", cuando encuentre esa "serenidad" que espera encontrar durante esta baja.

José Pablo López, presidente de RTVE, no ha tardado en reaccionar públicamente a la noticia: "Es una frase manida pero por eso mismo no le damos valor. Sí, la salud es lo primero. Luego, todo lo demás. Cuídate".

Carrera a contrarreloj

La espera terminaba el pasado 18 de noviembre. RTVE desvelaba que Andreu Buenafuente y Silvia Abril serían los presentadores de las Campanadas 2025 de la pública, tomando el testigo de David Broncano y Lalachus.

El ente apostaba por una pareja que no sabía lo que era comandar una retransmisión de Fin de Año, pero sí dos ceremonias de los Goya. Y con buenas críticas a su desempeño.

Sin embargo, tan solo tres días después, Buenafuente anunciaba su baja por estrés. Las grabaciones de Futuro Imperfecto se paralizaban, pero RTVE aseguraba que Andreu llegaría a las Campanadas. Finalmente, no ha podido ser.

Ahora empieza una carrera a contrarreloj para la Corporación, que debe encontrar a los sustitutos de Buenafuente y Abril tras quedarse sin la pareja a 15 días de las Campanadas. Con los futuros elegidos, RTVE espera mantener el liderazgo que en 2024 arrebató a Antena 3.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote repetirán en las Campanadas de Atresmedia, que este año serán conjuntas entre la cadena principal del grupo y laSexta. Xuso Jones y Sandra Barneda serán los maestros de ceremonias en las de Mediaset.