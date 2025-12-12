Adiós a Buenafuente en las Campanadas de RTVE: sus otras bajas y cuando fue sustituido por Broncano o Silvia Abril
El presentador anuncia que no presentará las Campanadas de RTVE a menos de tres semanas para Nochevieja: "No estoy recuperado".
Mazazo para RTVE, que se queda sin su presentador para las Campanadas de Nochevieja. Andreu Buenafuente ha anunciado este viernes, 12 de diciembre, que tendrá que alargar su parón: "No estoy recuperado". Por lo tanto, Silvia Abril también se cae de la ecuación.
Hay que recordar que fue el pasado 21 de noviembre cuando El Terrat anunció un "parón temporal" en la agenda profesional de Andreu Buenafuente por "prescripción médica".
"Tuve un episodio de estrés, algo común en una sociedad acelerada como la nuestra, con trabajos que yo mismo me origino y en los que creo. Hubo un momento en el que ya no pude y mi cuerpo me pidió parar. Y así lo hice", explica el showman en un vídeo.
"Esto es un poco lento, y si queremos hacerlo bien, va a llevar un poco más de tiempo. No creo que tenga que acelerar una recuperación, tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz. Por consiguiente, no va a ser posible hacer las Campanadas con Silvia Abril"
"En este contexto de recuperación, no veo ninguna cosa buena en forzarme para hacer un trabajo un día. Hay que volver bien", añade Buenafuente, que también agradece el respaldo de TVE: "No es fácil parar una máquina de entretenimiento, pero mi televisión me ha apoyado".
Aunque Futuro imperfecto tuvo que hacer un alto en su corto pero exitoso periplo en el prime time de La 1, en un principio los planes para la Nochevieja seguían intactos. Sin embargo, la recuperación de Buenafuente le llevará algo más de tiempo del que se esperaba inicialmente.
En un primer momento, RTVE decidió mantener su programa en la noche de los jueves, emitiendo un refrito con los mejores momentos: Best of futuro imperfecto. Sin embargo, a la semana siguiente, los responsables optaron por estrenar Fabiola Jones.
Lo cierto es que no es la primera vez que Buenafuente se ve obligado a causar baja en su puesto de trabajo por un motivo de salud. En 2017, estuvo de baja por una infección bacteriana y tuvo que ser sustituido en Late Motiv por David Broncano, Berto Romero y Javier Coronas.
Algo parecido ocurrió dos años después, cuando el catalán se ausentó del programa de Movistar Plus+ a causa de una operación de espalda. Aquella vez, Buenafuente cedió la presentación de Late Motiv a sus colaboradores.
Miguel Maldonado, Javier Coronas, Facu Díaz, Raúl Cimas, Bob Pop y Silvia Abril se fueron turnando al frente del espacio que emitía el canal #0 en las dos semanas que permaneció recuperándose de la intervención.
Lo hicieron con gracia, por cierto, a través de un gag en el que Andreu les pedía el encargo.
Ante la baja de Buenafuente, en redes sociales, ya hubo quien planteó la posibilidad de que se siguiera emitiendo nuevas entregas del Futuro imperfecto, pero con otros rostros al frente. Pero, como hemos explicado, no ocurrió así.
"Igual que Late Motiv tuvo varios presentadores durante una baja médica de Buenafuente, ahora que se ve obligado a tomar un descanso sería una buena oportunidad para ver Futuro imperfecto presentado por varios humoristas del país", escribía el periodista Marc Gabernet en la red social X.
La baja de Buenafuente vuelve a dar visibilidad a los problemas de salud mental. Su caso es especialmente importante porque al tratarse de un rostro que está en primera línea mediática, normaliza el hecho de parar cuando ya no se puede más.
Siete años en terapia
De hecho, ya tuvo que hacer un parón hace 26 años. Así lo contaba en La matemática del espejo, el programa de Carlos del Amor en La 2, en el año 2022.
"Hay un trastorno potente de estrés y ansiedad... lo llaman 'burnout'. Que es cuando estás quemado. Es algo más que el estrés. Es estrés sostenido, que por tanto no te recuperas. No haces pie. Y eso me pasa en el 99 y entonces paro un año. Pero muy mal parado, ahora pararía mejor".
"Hubo una época que me veía incapaz de subir a un escenario. Pero nunca dudé de que seguiría en esto", reconocía en esta entrevista, desvelando que estuvo siete años en terapia.