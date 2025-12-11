Cristina Cifuentes (61), alto y claro sobre su salida de la política: "Fue terriblemente traumática. Horrorosa"

Hasta el fin del mundo emitió la sexta etapa de su viaje. Quizás la más emotiva por los momentos que vivieron los concursantes en sus diferentes rutas que siguieron para ir desde Sucre (Bolivia) a Tilcara (Argentina).

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes fueron las campeonas de la etapa. Sin embargo, el camino no fue fácil porque tuvieron varios rifirrafes. Pero también hubo tiempo para abrirse en canal y hablar de los episodios más complicados de su pasado.

"He vivido muchas situaciones traumáticas, desgraciadamente", dijo en referencia al accidente de moto que sufrió en 2013 y por el que casi pierde la vida -es lo que más me ha marcado", aseguró- y su salida de la política.

"Fue terriblemente traumática. Fue horrorosa. Horrible", compartía la expresidenta de la Comunidad de Madrid con Carrillo.

"Yo pensé que si me metía dentro de casa no iba a salir nunca más", agregaba Cristina en uno de los totales, desvelando que se apuntó en el Instituto Francés para dar clases de francés con el objetivo de sanar mentalmente.

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes en 'Hasta el fin del mundo'. RTVE

"Es difícil dejar atrás todo eso porque esas situaciones te provocan un daño. Pero desde el primer momento me propuse que fuera el menor posible, porque si quieres seguir adelante tienes que soltar lastre. Y fácil no es".

Cifuentes cree que ha conseguido vivir "sin miedo" y "sin rencores". "Me quedo con la parte positiva de mi vida anterior", aseguraba a Alba, confesando que únicamente le importa lo que piensen de ella sus hijos, su marido, su madre y sus amigos.

"Curiosamente, ahora que estoy fuera de la política, tengo más amigos que cuando estaba dentro", desvelaba. "Siempre hay gente que te decepciona, pero en mi caso me decepcionó poca gente porque había poca gente de la que esperaba algo".

"¡Que se joroben!", espetó Alba Carrillo brindando con su compañera.

J Kbello se rompe con un niño que les pide una “recompensa” en su camino #HastaArgentina 🥹 pic.twitter.com/kXQdHtyHD6 — La 1 (@La1_tve) December 10, 2025

Otro de los momentos más conmovedores de la sexta etapa de Hasta el fin del mundo lo protagonizó J Kbello. El cantante rompió a llorar después de que un niño les pidiera ayuda económica. "Sabíamos que este tipo de cosas podían pasar", le consolaba Nia.

"No puedo", decía entre lágrimas el que fuese participante en el Benidorm Fest 2025, que acabó dándole un cortavientos. "Le hubiera dado toda mi maleta si pudiera. Y me iba del concurso tan pancho. Seguramente que a ese niño le va a hacer muchísima más falta que a mí".