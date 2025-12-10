Ana Rosa recomienda a Sánchez una canción de Robe Iniesta, de Extremoduro: "Podría aplicarse la letra"

Ana Rosa y Robe Iniesta, de Extremoduro, en un montaje de BLUPER.

Ana Rosa Quintana se ha hecho eco de la muerte de Robe Iniesta, el líder de Extremoduro, en el editorial de este miércoles, 10 de diciembre. Y lo ha hecho para arremeter nuevamente contra Pedro Sánchez.

La presentadora de Telecinco le ha dedicado una de las canciones del famoso grupo de rock, aprovechando que el dirigente socialista les había incluido en su playlist de Spotify.

"El presidente podría aplicarse la letra de su canción Si tú te vas, que dice 'He mentido y he buscado en lo prohibido, por tener buenos alimentos", ha empezado diciendo la periodista.

"Tras la sentencia contra el Fiscal General el presidente insiste en su matraca contra el Supremo dinamitando la separación de poderes. En un mitin ha dicho: "¿Nos van a dar lecciones, de qué?", ha seguido.

"Pues de muchas cosas, presidente, porque está suspenso en primero de Democracia. No se puede atacar a una rival política utilizando un poder del Estado para ganar un relato".

Ana Rosa junto a Pedro Sánchez, en una imagen de 'El programa de AR'.

"La sentencia es clara: "El fiscal quebrantó el deber de reserva". Aunque Óscar López diga que conoce "guiones de Hollywood con menos creatividad" de una sentencia que no se había leído", agregaba Quintana.

Ana Rosa, a continuación, ha recomendado a Sánchez que añadiese a su playlist la canción de Ilegales, Delincuente habitual, "porque como cantaba Jorge Martínez, el fiscal es 'un chico normal que trabaja contra la Ley".

"España es un país cuya banda sonora es la ausencia de presupuestos, con un Gobierno sin apoyos, con escándalos de corrupción, acoso y babosos"

"Sánchez miente hasta en su playlist, porque dijo que le iba a dedicar una hora a Rosalía y no la incluye, aunque podría añadir el tema Sexo, violencia y llantas", proseguía para preguntarse después lo siguiente.

"Salieron rascando rueda con el Peugeot y desde entonces tenemos varios casos de machismo y de acoso en el PSOE. Tengo una banda del Peugeot. Ahora seis mujeres acusan de acoso sexual a José Tomé, miembro del Comité Federal del PSOE. ¿Lecciones de qué?".

Ana Rosa ha terminado su comentario diciendo que "estamos en un país cuya banda sonora es la ausencia de presupuestos, con un Gobierno sin apoyos, con escándalos de corrupción, acoso y babosos".

La presentadora ha puesto la puntilla al editorial con un pequeño guiño a Marina Corina, que no va a asistir a la entrega del Nobel de la Paz: "Este Gobierno sigue sin felicitar a una mujer que lucha por la libertad de su pueblo mientras vemos fotos de Zapatero con Maduro". "¿Lecciones de qué?", remataba.