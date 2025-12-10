Ana Belén y Víctor Manuel, sobre el dinero que tienen tras caer en la ruina: "Él cobra por los derechos de autor"

Este martes, 9 de diciembre, La Revuelta recibió a Ana Belén y Víctor Manuel. Tras más de 50 años de matrimonio y de carrera en la música, ambos cantantes permanecen incombustibles: él publicó nuevo disco en noviembre, A solas conmigo, y ella cerrará en Madrid su gira dentro de dos semanas.

A raíz de su extensa trayectoria, la famosa pregunta clásica de David Broncano tenía más sentido que nunca. Sobre todo, porque hace unos meses confesaron que acababan de salir de la ruina. El presentador de Televisión Española quiso que la pareja detallase su patrimonio, "separado o conjunto".

"No, no, por separado. Tenemos separación de bienes", contestó la cantante, y Broncano fue al meollo: "¿Quién creéis que tiene más dinero de los dos?". "Ella", respondió Víctor. "Él", le rebatió su mujer, explicándose luego: "Yo creo que él. Le veo mejor vestido".

Y, más allá de la broma, la madrileña señaló: "Él es el autor y cobra derechos de autor. Cosa que yo no". Su marido desveló que había hecho más de 600 canciones, por lo que la cantidad, desde luego, era abundante.

"Ahí te ha adelantado, ¿eh? ¿En qué campo le has ganado?", quiso saber Broncano sobre Ana Belén. "En el cine. Pero yo no tengo derechos de autor. Si yo no compongo, para mi desgracia. Ni lo he intentado, porque sé que iba a salir un churro", aceptó.

La pregunta no es "¿Quién tiene más dinero de los dos?", sino "¿Cuánto dinero tienen los DOS?"#LaRevuelta @OficialAnabelen @VictorManuel_Of pic.twitter.com/Jwmsks2eWS — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 9, 2025

Era entonces cuando Grison se interesaba por la faceta como compositor de Víctor Manuel: "Tengo una pregunta para Víctor. ¿Escribes las canciones del tirón o las dejas para el día siguiente?".

"Siempre que empiezas, te puede salir un churro", advertía al colaborador, aunque comentó que siempre puede "pasarte algo por dentro" para recibir la visita de las musas.

"Yo me niego a ese proceso", reiteró Ana Belén, antes de que Broncano realizase la otra pregunta clásica, la de las relaciones sexuales mantenidas en los últimos 30 días.

"No te la contesté hace cinco años. Pedí como una especie de protocolo para la tercera edad", bromeó el entrevistado de este martes. "Aquí somos muy poco edadistas en ese sentido. Igual que se lo pregunto a un chaval se lo pregunto a alguien de 68 años", aclaró el conductor de La 1.

Víctor Manuel ni siquiera quiso mojarse sobre la masturbación, ya que esta práctica "no tiene mérito". Ana Belén tampoco dio más datos, por lo que su marido se limitó a decir que todo iba "muy bien, estupendo" en el plano íntimo.