Por qué España no participa en Eurovisión 2026, pero sí lo hará en Eurovisión Junior 2025

La noticia se confirmaba la tarde de este jueves, tras la tensa Asamblea de Ginebra en la que se reunieron los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión. RTVE anunció la retirada de España de Eurovisión después de hacerse oficial la participación de Israel en la próxima edición.

La cadena pública tampoco emitirá el festival. Ni las semifinales, ni la final podrán verse a través de La 1, La 2 o RTVE Play, aunque la UER aseguró a BLUPER que todos los países no participantes podrían seguir la retransmisión a través de su canal de YouTube.

Solo si RTVE, como titular de los derechos de emisión de Eurovisión, quisiera sublicenciar los mismos, canales como Antena 3, Telecinco o la FORTA podrían ofrecer el certamen. Y de momento ese escenario se plantea improbable.

La relación entre RTVE y la UER atraviesa momentos complicados justo cuando la delegación española ya se encuentra en Tiflis (Georgia) y Gonzalo Pinillos, de 14 años, realiza sus primeros ensayos para Eurovisión Junior 2025.

Dentro de cinco días, el próximo 13 de diciembre, España participará en la versión infantil del festival. Pinillos defenderá Érase una vez (Once upon a time). Los distintos miembros de la delegación coinciden en definir como “fantasía” la primera toma de contacto del adolescente con el escenario georgiano.

Y, bien, ¿por qué España participa en Eurovisión Junior si ha rechazado estar en la versión ‘adulta’? Aunque RTVE ha dado un motivo, podría decirse, oficial, bien es cierto que Israel lleva años sin participar en Eurovisión Junior.

De hecho, solo ha acudido a la cita en tres ocasiones. La última, en 2018, el último año de ausencia (por ahora) de España. Porque en junio de 2019, la Corporación hacía pública su vuelta al Junior, con Melani García como abanderada española.

Queda la duda de si RTVE querrá formar parte de Eurovisión Junior en 2026. Este periódico ha preguntado al respecto, pero el ente prefiere no hacer declaraciones.

Desde luego, que Gonzalo Pinillos ganase el micrófono de cristal ‘mini’ el próximo sábado supondría un quebradero de cabeza para ambas partes.

Y es que a RTVE, como vencedora, se le encomendaría la organización de Eurovisión Junior 2026, como ya hizo en 2024, con sede en la Caja Mágica de Madrid.

Así es 'Érase una vez'

La puesta en escena de Érase una vez (Once upon a time) está construida en tres actos que acompañan la evolución musical del tema.

El primero, el más íntimo, muestra a Gonzalo solo al piano durante la parte lenta de la canción. “Queríamos algo muy pequeño, muy de él. Trabajamos con primeros planos de sus manos y una realización muy cercana”, explica Juan Sebastián, director artístico, a RTVE.

EVERYTHING IS POSSIBLE! 🫶



Con esas tres palabras podría definirse el primer ensayo de Gonzalo Pinillos sobre el escenario de #EurovisionJunior2025



Y en @rtveplay tienes otros 15 segundos adicionales. #JESC2025https://t.co/E69lSvycEm pic.twitter.com/lYuCsFAW8J — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) December 8, 2025

El segundo acto llega cuando la canción rompe con el "everything is possible". Es el momento en el que todo se llena de ritmo y energía.

El cambio de pantallas, la iluminación y las referencias a personajes como Milú, Naruto, Astérix u Obélix sitúan al espectador en un universo de colores vibrantes.

La progresión culmina con la aparición de una biblioteca circular gigante, un elemento clave de la puesta en escena, que simboliza un espacio de refugio para la lectura.