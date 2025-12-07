Pedro Ruiz, sobre la retirada de España de Eurovisión 2026 por Israel: "No veo claro el daño que le pueda hacer a los misiles"

La retirada de España del Festival de Eurovisión 2026 por parte de RTVE está siendo la noticia más comentada de la semana. Todo el mundo está dando su opinión y está siendo uno de los temas estrella en tertulias, magacines y programas de actualidad. Entre ellos, ha estado Pedro Ruiz.

Muy activo en redes sociales, el humorista y presentador cuestionaba si la decisión era por un movimiento puramente estético.

“¿No acudir al Festival de Eurovisión? ¿Qué tipo de presión es esa contra el gobierno israelí? No veo muy claro el daño que la retirada de una canción le pueda hacer a los misiles. ¿Un gesto?”, expresaba en su cuenta personal de X.

No es el primer famoso que muestra sus dudas de que esta decisión vaya a significar algo. Este pasado sábado 6 de diciembre, Nuria Roca en su programa también planteaba esta pregunta.

“¿Qué soluciona? Creo que hay un poco de hipocresía en la decisión. Lo que queremos es que se resuelva. Llevamos mes y medio de alto el fuego y los medios de comunicación no nos estamos haciendo eco de lo que ocurre en la franja de Gaza. ¿Esto soluciona nuestras conciencias más que lo que realmente importa?”, cuestionaba.

¿No acudir al festival de Eurovisión? ¿Qué tipo de presión es esa contra el gobierno israelí? No veo muy claro el daño que la retirada de una canción le pueda hacer a los misiles ¿Un gesto? — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) December 6, 2025

En esa misma línea se mostró Juan del Val. “No tengo clara mi opinión. Creo que hubo un momento en el que me parecía que las protestas en la Vuelta Ciclista a España eran necesarias y servían, como el momento en el que se anunció el boicot”, expresaba el autor.

“Pero ahora hay un acuerdo de paz firmado. Entonces, no sé si es el momento o no para irse. No he visto un minuto de Eurovisión junto en toda mi vida. Me da un poco igual. Pero creo que si sirve como medida de presión, bien está, pero ya no sé si vale la pena”, dudaba el Premio Planeta 2025.

Pedro Ruiz en una imagen de archivo.

De hecho, el escritor iba más allá, al señalar que RTVE no tiene problemas para emitir competiciones deportivas en las que España e Israel coinciden.

“Ahora bien, ¿Eurovisión sí y el Mundial de Fútbol no? ¿Tampoco el de Atletismo? Israel no se ha clasificado para el Mundial, pero sí lo ha estado jugando y España también. ¿Hasta qué punto nos ponemos estupendos?” cuestionaba.

El pasado viernes 5 de diciembre, un día después de saber la decisión de José Pablo López en la Asamblea General de la UER en Ginebra, Ana Rosa Quintana dejaba en evidencia las contradicciones del abandono.

“¿A todo el mundo se le olvida que Pedro Sánchez estuvo en la firma del tratado de paz? La paz es débil y se puede romper en cualquier momento. Pero, ¿hemos firmado la paz o no?”, manifestaba.