Jesús Vázquez se va de Telecinco tras 25 años: de 'Supervivientes' a 'OT' y 'La Voz', todos los programas que ha presentado

Jesús Vázquez cierra una de sus etapas profesionales más importantes: abandona Mediaset tras 25 años siendo uno de los rostros más importantes de la cadena. El gallego será uno de los presentadores del Benidorm Fest 2026. Una marcha que deja detrás una serie de proyectos que lo impulsaron como una de las estrellas de la cadena privada.

El presentador se va por la puerta grande del grupo de comunicación ubicado en Fuencarral. El pasado 29 de noviembre, Vázquez conducía la final de la segunda edición de Bailando con las estrellas en Telecinco, uno de los éxitos de la cadena en el prime time en este primer trimestre de la temporada.

Realmente, Vázquez ya dejaba caer en sus últimas intervenciones en medios que su futuro en la cadena tenía los días contados. De hecho, en el pasado FesTVal de Vitoria, llegó a deslizar que su contrato con Mediaset España finalizaba en diciembre.

“A partir de enero empezaré a pensarme bien lo que quiero y lo que no quiero hacer. De hecho, hay vida ahí fuera. Después de este programa soy libre”, declaraba en una entrevista concedida a El Televisero.

Aunque, tras cumplir 60 años el pasado 9 de septiembre, dijo que pensaba tomarse con más calma sus próximos proyectos, lo cierto es que Jesús Vázquez ha realizado un arriesgado movimiento al saltar a la televisión pública.

Jesús Vázquez y Risto Mejide en 'Operación Triunfo'. Mediaset

Tras recibir su propio Récord Guinness en La noche de los récords por ser el presentador con más formatos de televisión en lengua hispana, hasta un total de 46, toca ver todos los programas que ha conducido desde su llegada a Mediaset hasta su final con Bailando con las estrellas.

Con Telecinco, Vázquez ha tenido dos etapas. La primera fue entre 1990 y 1994 y la segunda entre 2002 y este 2025 que se acerca a su final.

Fueron La quinta marcha y Hablando se entiende la basca los programas que le catapultaron a la fama a principios de los noventa. Tras pasar por Canal Sur, Antena 3 y Telemadrid, Jesús fichó por Telecinco, donde se convirtió en el presentador estrella de la cadena.

Fue en 2002 cuando Vázquez regresaba a Mediaset y para vivir su etapa más extensa. El de Ferrol presentó el concurso musical Popstar: todo por un sueño. Una labor que compaginó con su programa de entrevista Esta es mi gente en Telemadrid.

Su profesionalidad le hizo ganarse la confianza de Paolo Vasile, quien le comenzó a confiar varios proyectos para la cadena ubicada en Fuencarral.

Se convirtió en el presentador omnipresente. Primero comenzó con Nadie es perfecto, un talk show similar al que condujo para la FORTA. A pesar de que duró sólo tres semanas en la parrilla, fue un ligero traspié en una senda llena de éxitos.

Jesús Vázquez en 'Supervivientes'. Mediaset

En 2003, presentó los debates de Gran Hermano, Hotel Glam y Vivo cantando. Un año después, comenzó a conducir GH VIP, presentando dos ediciones, y el emblemático Allá tú, formato que heredará próximamente Juanra Bonet y que presentó hasta 2008.

En 2005, comenzó su etapa como presentador de formatos muy diversos. Ese año, fue el presentador de Operación Triunfo tras su desembarco en Telecinco tras ser uno de los buques insignia de La 1. Condujo cuatro temporadas, entre 2005 y 2009, viviendo varios rifirrafes con Risto Mejide en directo.

En 2006 se convirtió en conductor de Supervivientes, reality de aventuras que aterrizaba en Telecinco tras cuatro ediciones en Antena 3 con otros nombres. El coruñés estuvo al frente de las cinco primeras temporadas del reality tras su regreso a Telecinco.

Tras ello, se encargó de formatos muy diferentes dentro de la cadena. El concurso Guerra de sesos, el programa La guillotina o el dating show I Love Escassi. En 2011, tras la absorción de Cuatro por parte de Mediaset, saltó al segundo canal para conducir Pekín Express.

En Cuatro presentó el concurso Uno para ganar. En 2012 le llegó otro éxito emblemático: La Voz. Jesús Vázquez estuvo detrás de las cinco primeras temporadas, todas las que emitió Telecinco. Sólo la marcha del formato a Antena 3 provocó que el gallego dejase el talent show.

Jesús Vázquez.

En el tiempo en el que presentó La Voz, estuvo detrás también de Mira quién salta, La Voz Kids, Pequeños gigantes, Levántate y Me lo dices o me lo cantas. En 2018, condujo el salto de Factor X a Telecinco.

En 2019, volvió a Cuatro para conducir el dating show Me quedo contigo y la versión con anónimos de Bake Off. Tal era su popularidad, que Telecinco lo eligió para presentar las Campanadas de Fin de Año de 2019-2020.

2020 lo estrenó con Idol Kids y tomando el relevo de Toñi Moreno en Mujeres y hombres y viceversa. Entre 2021 y 2023, condujo formatos muy distintos, desde Top Star: ¿Cuánto vale tu voz? a las versiones especiales de First Dates, Café y Crucero.

En 2022, se hizo cargo de las galas de Nochebuena y Nochevieja. Después se hizo cargo de The Bachelorette, además del regreso de Allá tú entre 2023 y 2025, tanto en formato para el prime time como en tira diaria.

Entre los últimos formatos que ha presentado en Telecinco están Desnudos por la vida, las dos ediciones de Bailando con las estrellas y La noche de los récords.