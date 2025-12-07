Inés Hernand, en 'OT 2025': “Hay mucha tergiversación con ETA. La izquierda abertzale vasca era pacifista”

Si hay algo que le gusta a Inés Hernand es la polémica. La presentadora ha sido la invitada de este fin de semana en la academia de Operación Triunfo 2025. La madrileña ha declarado a los concursantes que ha habido “mucha tergiversación” sobre los actos terroristas de ETA. “La izquierda abertzale vasca era pacífica”, ha declarado.

Su intervención en la Academia no ha dejado indiferente a nadie. En una charla con los participantes, se mostró crítica con cómo las redes sociales están polarizando a la gente y cómo no se abordan en profundidad temas complejos.

En esa conversación, puso de ejemplo a cómo se habla de la banda terrorista ETA. “Hay líderes políticos que, a día de hoy, utilizan la palabra ETA con ligereza”, opinaba, dejando después unas declaraciones que han despertado controversia: “Hay mucha tergiversación y la izquierda abertzale vasca era pacífica”.

“Tú escuchas a algunos líderes de la izquierda abertzale vasca y te dicen ‘perdona, yo he llevado a gente al hombro en el ataúd’, pero es una cosa como que desconocemos porque sólo vamos a máximas, a un minuto de información, un minuto de no sé qué”, expresaba.

No ha sido el único titular que ha dejado, pues la organización del talent reality le permitió dar información del exterior. Hernand reveló a los concursantes que RTVE había decidido retirar a España de la competición de Eurovisión 2026 por la presencia de Israel.

Tras anunciarlo, provocó reacciones de sorpresa. “Me parece magnífico”, interrumpió Tinho, quien se mostraba a favor del boicot al país hebreo, a pesar de haber un alto el fuego e iniciarse un proceso de paz.

La comunicadora revelaba también que el “boicot cultural” de España era también de Irlanda, Países Bajos y Eslovenia.

“Es un concurso musical donde, en principio, debería ser un punto de unión y no de todo lo contrario", opinaba la comunicadora. "Cuando esto ocurre en un contexto donde se está haciendo una limpieza étnica al pueblo palestino, es lógico y normal que este país fuese de alguna forma penalizado, como ocurrió en el 2022 con Rusia”, afirmaba.

Inés Hernand en la academia de 'OT 2025'. Prime Video

TVE ha vuelto a confiar en Inés Hernand como presentadora del Benidorm Fest, que celebrará su quinta edición los días 10, 12 y 14 de febrero. Será la primera temporada que el ganador no será el representante de España en Eurovisión.

Junto con la también abogada, conducirán el festival Javier Ambrossi, Lalachus y un fichaje histórico: Jesús Vázquez. El presentador gallego abandona Mediaset para unirse así a RTVE.