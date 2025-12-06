RTVE pondrá "toda la carne en el asador" para que el Benidorm Fest sea su Eurovisión: 100.000 euros de premio y mayor show

La histórica retirada de España en Eurovisión no alterará los planes de RTVE con el Benidorm Fest 2026. La televisión pública pondrá "toda la carne en el asador" para conmemorar el quinto aniversario de un festival que nació para poner en valor a la música española.

Es importante decir que aunque no estaremos en la final de Viena el próximo 14 de mayo, el certamen alicantino se celebrará en las fechas previstas: las semifinales serán el 10 y 12 de febrero, mientras que la final tendrá lugar el 14.

"Nuestro compromiso con el Benidorm Fest sigue intacto y redoblaremos los esfuerzos", escribió el presidente de RTVE, José Pablo López en X tras oficializarse el adiós a Eurovisión.

"RTVE trabaja para que este 2026 tengamos el mejor Benidorm Fest de nuestra historia y seguiremos dando lo mejor para su consolidación como el gran festival de la música en España. Será, sencillamente, espectacular", añadió el máximo dirigente de la Corporación.

Pese a que el Benidorm Fest ha perdido el aliciente eurovisivo, las bases del concurso introdujeron una importante novedad para los 18 participantes de la próxima edición: el artista que se alce con la victoria se llevará 100.000 euros, mientras que otros 50.000 serán para el autor del tema ganador.

Foto de familia de los 18 participantes del Benidorm Fest 2026 y directivos de RTVE, con José Pablo López y Sergio Calderón en el centro. RTVE

Hay que recordar que estas bases ya advertían a los candidatos de que existía la posibilidad de que España no participara en Eurovisión por Israel. Dicho de otro modo: RTVE ya preparó el terreno desde hace tiempo.

"La propuesta que resulte ganadora, siempre que RTVE participe, representará a España en Eurovisión 2026 organizado por la UER que se celebrará previsiblemente en mayo de 2026", puede leerse en el punto 4, artículo d).

Sergio Jaén, clave

"La hoja de ruta no ha cambiado y la quinta edición del Benidorm Fest será la más potente a nivel visual", dice César Vallejo, codirector del festival en declaraciones y jefe de la delegación española en Eurovisión a BLUPER.

Para potenciar la marca, la televisión pública fichó a Sergio Jaén, quien fuese uno de los artífices de la victoria de Austria en Eurovisión 2025, nombrándole director artístico del Benidorm Fest. RTVE también contrató a Borja Rueda como coreógrafo.

Jaén tendrá disfrutará de mucho más tiempo que en años anteriores para preparar las puestas de escena de cada candidato.

De hecho, este año, RTVE ha anunciado mucho más tarde de lo habitual a los 18 artistas, y no será hasta el 18 de diciembre cuando puedan escucharse sus canciones por primera vez.

El fichaje de Jesús Vázquez

Que RTVE va a por todas con el Benidorm Fest y que quiere hacer un evento único se da por hecho a raíz del anuncio de sus presentadores. Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus serán los rostros del certamen, cuyos detalles se conocerán en una rueda de prensa el próximo 8 de enero.

Porque no nos olvidemos que el Benidorm Fest es un programa de televisión que está llamado a ser -ahora más que nunca- una de las grandes bazas de RTVE en materia de audiencia. Sin Eurovisión, uno de los eventos televisivos más vistos de todo el año, la pública pierde un buen chute de audiencia.

Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus.

Este año, con Melody, fue visto por más de cinco millones de espectadores y logró un 50,1% de cuota de pantalla.

Las audiencias del certamen alicantino no son tan altas como Eurovisión, pero sí son muy buenas, con datos muy superiores a la media de La 1. Este año, además, el viento rema a favor y TVE está en racha. Estas son las audiencias de las finales del Benidorm Fest:

Benidorm Fest 2022 (Chanel): 2.966.00 y 21%

2.966.00 y 21% Benidorm Fest 2023 (Blanca Paloma): 1.887.000 y 14,7%

1.887.000 y 14,7% Benidorm Fest 2024 (Nebulossa): 1.977.000 y 16,6%

1.977.000 y 16,6% Benidorm Fest 2025 (Melody): 1.938.000 y 17,1%

Mayor calidad vocal

Por otra parte, los responsables del certamen se comprometieron en septiembre a elevar la calidad vocal de los concursantes, para que estos tengan un nivel que requiere un programa de música como es el Benidorm Fest.

Otra de las novedades que tendrá la quinta edición será que TVE hará los ensayos generales con público, y hasta un Jury Show, como pasa en Eurovisión. También se anunció que las galas tendrían guiños a los 70 años de Eurovisión, algo que esto no ha cambiado pese al adiós de España.

Daniela Blasco en el Benidorm Fest 2025.

Por último, la idea de la televisión pública es que los concursantes del Benidorm Fest continúen ligados de alguna forma a TVE. Ya se ha hecho en el pasado: Uh Nana de Daniela Blasco fue la sintonía del Tour de Francia; Mel Ömana y su I'm Queen sonó en la Eurocopa femenina de fútbol.

El cartel del Benidorm Fest 2026 está compuesto por Asha, Funambulista, Izan Llunas (nieto de Dyango), KU Minerva, Luna Ki, Miranda! & bailamamá, María León ft. Julia Medina, Mikel Herzog Jr., Dora & Marlon Collins, The Quinquis, Atyat, Dani J, Greg Taro, Kenneth, KITAI, Mayo, Rosalinda Galán y Tony Grox y Lucycalys.