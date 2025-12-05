España en Eurovisión, ¿sí o no? La calle toma partido sobre la histórica retirada de nuestro país en el festival

La calle toma partido sobre la histórica retirada de nuestro país en Eurovisión. Montaje realizado por BLUPER.

España se despide del festival de Eurovisión 2026. RTVE ha decidido retirarse del certamen en protesta por la presencia de Israel en el concurso, pese a la guerra en Gaza.

El pasado mes de septiembre se había acordado que nuestro país se retiraría de Eurovisión si la UER permitía competir a Israel en 2026.

Tras la asamblea de la UER de este jueves, 4 de diciembre, en la que se confirmó que el país de Oriente Medio seguiría participando, RTVE hizo efectiva la retirada y anunció que tampoco emitirá las semifinales ni la final del famoso festival.

Este acontecimiento histórico se ha convertido en motivo de debate en las calles de nuestro país. EL ESPAÑOL se ha desplazado hasta el centro de Madrid para preguntar a los ciudadanos sobre esta retirada histórica, después de que España haya participado en el festival de manera ininterrumpida desde 1961.

Amigos y familiares de diferentes ideologías y edades han sido algunas de las personas que se han enfrentado a nuestro micrófono para dar su opinión.

"Los españoles somos los que siempre salimos perdiendo, los políticos no", comenzaba diciendo una ciudadana de Sevilla que se encontraba en Madrid para pasar unos días de vacaciones.

Sin embargo, hay opiniones para todos los gustos. Un grupo de amigas confesaba sentirse orgullosas de que España esté en Eurovisión. "Es uno de los países que más ha aportado, que siempre ha estado ahí y que mola ver que está nuestro país. Además, hay buenos cantantes en España y deberían representarnos", explicaban dos amigos frente a las Torres Kio, en la Plaza de Castilla de la capital.

Por otro lado, hay quienes piensan que todo es culpa del Gobierno. "Tenemos un Gobierno populista que se está metiendo en unas zarandajas que no van hacia ningún lado", señalaba un ciudadano. Y añadía: "No es nada más que manipulaciones de este Gobierno que necesita tenernos a todos enredados".

Esta decisión se ha tomado después de que la UER admitiese la participación de Israel en el festival, pese a que se han contabilizado más de 70.000 palestinos muertos en Gaza desde que comenzara la ofensiva en octubre de 2023.

Respecto a esto, también hay diversidad de opiniones. "Yo, en este caso, entiendo que no quieran estar mientras estén participando ciertos países", apuntaba una joven.

Otra añadía: "Una cosa es el arte, que es lo que todo el mundo ve, y otra es la política, que está metida en muchos aspectos y no debería estar", sentenciaba.

Melody, representante de España en Eurovisión 2025. RTVE

Aunque no todo han sido valoraciones políticas. Un grupo de dos amigas, de 20 y 21 años, se mostraba totalmente en desacuerdo con la retirada.

"Nos parece fatal, ya nos niegan hasta verlo", lamentaba una de ellas al conocer que Eurovisión no se emitirá en nuestro territorio tras la decisión. Ambas confesaban a EL ESPAÑOL que cada año organizaban planes con amigos para ver la final.

Pero, dejando atrás el festival, también hay quienes insisten en responsabilizar al Gobierno actual. "¿Entonces quién nos representa a nosotros? ¿Qué somos, la última fú de gato?", preguntaba con el ceño fruncido una sevillana. Y concluía: "Así va el país. ¡Pedro Sánchez, qué apañao' eres, hijo!".

La calle ha hablado y ha sentenciado la decisión de José Pablo López. Hay opiniones de todo tipo, pero la pregunta sigue en el aire: ¿se trata de una decisión política o reivindicativa? Los ciudadanos parecen tenerlo muy claro.