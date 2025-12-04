Javier, víctima de suplantación de identidad en Tinder: "Me han hablado unas 50 mujeres. Una chica perdió 180.000 euros"

David Broncano, Pablo Motos, Jesús Calleja.. No son pocos los televisivos que, en alguna ocasión, han denunciado ser suplantados en redes sociales con el fin de estafar. Sin embargo, no es solo un problema de personajes conocidos, tal y como demostró Javier Fernández Casanova en Y ahora Sonsoles este martes, 2 de diciembre.

El hombre entró en directo en el programa de Sonsoles Ónega para hacer público que estaban usando su foto para engañar a mujeres en aplicaciones de citas.

"Yo me entero por comentarios privados de Instagram o por amigos que tienen perfil en Tinder para buscar pareja y ven mis fotos, pero no soy yo", explicó el entrevistado del programa de Antena 3.

Javier se niega a cerrar "su Instagram" o ponerlo privado: "Me encanta comunicar mi trabajo, decir dónde voy y eso". Eso sí, accedió a contar su historia en YAS para "ayudar a la gente y que no pique en este tipo de estafas".

"¿Cuántas mujeres te han llegado a escribir?", quiso saber la presentadora de Atresmedia. "Unas 50 mujeres. Ya está en manos de la policía", aseguró Fernández Casanova, desvelando que le "ponen menos edad" de la que tiene realmente. O le cambian el nombre, llamándole Stefano o Máximo, entre otros.

"Las chicas que me hablan son muy sensibles. Me da pena decirles que no soy su futuro amor", lamentó Javier. Pero la cosa es más grave aún, ya que estos perfiles falsos reclaman grandes cifras de dinero a las personas con las que contactan.

"Por Instagram, un programa de Holanda me contactó porque una chica había perdido 180.000 euros", comentó, ante una atónita Ónega, que no entendía cómo habían logrado suplantar la identidad de Javier.

"Con la inteligencia artificial, han debido crear vídeos con mi voz y con mi imagen", supuso el entrevistado de Y ahora Sonsoles, exponiendo que había logrado que muchas de estas cuentas fueran suspendidas: "Todas las que puedo y más".

"Entre todos vamos a conseguir que este problema se erradique pronto. Y que la gente tenga amor de verdad y sean súper felices", deseó Fernández Casanova.

Por último, Sonsoles Ónega se interesó por si esta situación había afectado a la vida personal de Javier. Nada más lejos de la realidad. "Tengo pareja y dos hijas. Y no tengo vida para intentar hablar con estas mujeres todos los días y explicarles esto".

"El programa es una plataforma para visibilizar el problema", remarcó el hombre, dejando una última lección antes de despedirse de Sonsoles y compañía: "La vida real es mucho mejor que la vida en redes sociales".