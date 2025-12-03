Mina El Hammani (32), sobre la dura realidad de 'Élite': "Me encerré en casa. Me generaba ansiedad salir y coger el metro"

Mina El Hammani fue la protagonista de la noche de este lunes en El Faro. Junto a Mara Torres, la actriz hizo un extenso repaso de su carrera, desde sus inicios hasta la actualidad, pasando por el papel que le permitió saltar a la fama, Nadia Shanaa en Élite.

La primera gran producción en la que participó El Hammani fue El Príncipe. En el programa de la Cadena SER, la entrevistada habló de cómo les confesó a sus padres que iba a aparecer en televisión.

"Me daba mucho respeto y mucho miedo, porque no tenía la capacidad de explicarles realmente cómo me hacía sentir esto. Yo les contaba que era la criada y poco más", expuso la intérprete.

Sin embargo, en el tráiler de la serie de Telecinco, lo primero que salía es un beso de Nur, su personaje. "Me dio un ataque de ansiedad, y llamé a mi madre. Le dije: 'Te quiero muchísimo, te respeto todavía más, pero quiero decirte que va a salir esto".

Afortunadamente, su progenitora se mostró comprensiva en todo momento: "Me dijo: 'No te preocupes, no pasa nada, yo estoy para ti, muy bien, hija, muy bien".

Nacida en Madrid y de origen marroquí, señaló que desde muy pequeña tuvo vocación para la interpretación. "Quise ser actriz para cambiar el mundo y explicárselo a mis padres no fue fácil".

Su primer contacto con el mundo actoral fue Ana y los 7: "Tendría seis o siete años y la tía del novio de mi vecina trabajaba en TVE. Estaban buscando niñas para el reparto y se lo dijo a mi madre. Ella me preguntó si quería hacer el casting y yo le dije: 'No sé qué es, pero sí'."

María Pedraza y Mina El Hammani, actrices de 'Élite'. Netflix

"Recuerdo tener la separata y leerla con mi hermana, que éramos las que sabíamos leer. Yo recuerdo mirar a mi madre y preguntarle: '¿Entonces? ¿Qué soy? ¿Otra niña?'. Ella me dijo que podía ser lo que quisiera", recordó.

Y es que aquel texto hacía alusión "a un contexto totalmente opuesto" al que se crió Mina. "Me adentré en un oficio donde podía recrear muchas situaciones, contar muchas historias, vivir en otros lugares…", reconoció. Finalmente, no se presentó a la prueba: "Mi madre me dijo que se había muerto un amigo de mi vecina y no me podían llevar".

Por otro lado, El Hammani se sinceró sobre la "ansiedad" que le generó la alta exposición pública de la época de Élite. "Me encerré en mi casa porque me generaba mucha ansiedad salir y coger el metro".

"Soy una persona bastante vergonzosa y me gustan los círculos más íntimos donde pueda escuchar a las personas. Cuando eres el centro de atención entre gente que no te conoce, no sé si quiero estar en esa situación. Ha sido un proceso de años con terapia", reveló Mina El Hammani.