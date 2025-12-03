El dolor de Marta Sánchez al recordar la muerte de su hermana a los 38 años: "Me está apoyando ahora, me da fuerza"

Marta Sánchez ha acudido este miércoles al plató de Y ahora Sonsoles para celebrar sus 40 años en la música. Cuatro décadas que vienen acompañadas de un disco, una gira y, sobre todo, mucha música.

Sonsoles Ónega se ha propuesto hablar de la familia de la cantante, “algo maravilloso”, en palabras de la propia Sánchez. El programa ha recordado la ocasión en la que la hermana de Marta Sánchez, Paz, fallecida en 2004, la sorprendió en televisión.

Era el año 90 y Paz, hermana gemela de la intérprete de Desesperada, la visitaba por sorpresa en un programa conducido por Nieves Herrero.

Las dos hermanas bromeaban y compartían miradas cómplices en aquel espacio. “La quiero también para mí, que veo que está siempre con su público”, decía Paz con cariño sobre su hermana.

La cantante, visiblemente emocionada, se confesaba impactada al oír la voz de su hermana. “¿Más que verla?”, le ha preguntado Sonsoles Ónega. “Mucho más”, ha afirmado Sánchez.

Marta Sánchez se rascaba nerviosa la cabeza y tomaba aire para recomponerse. “Ella cantaba también, nunca dio el paso. ¿Era tímida?”, ha querido saber Ónega. “Le gustaba, afinaba. Pero decía que yo cantaba y ella estudiaba. Hizo idiomas”, ha compartido la cantante con nostalgia.

La presentadora también ha querido averiguar si Paz era crítica con Marta Sánchez y ha hecho una comparación con el presente. “¿Era crítica contigo? En eso te pareces a Rosalía. La hermana de Rosalía es muy crítica con ella”, ha indagado Ónega.

Marta Sánchez lo ha admitido al instante y ha contado una anécdota. “Era muy exigente. En un aeropuerto llegábamos tarde a un avión y yo le firmé un autógrafo un poco rápido a un niño. Mi hermana me preguntó: ‘¿quién te crees que eres?’ y no me habló en todo el vuelo”.

Después de esa anécdota, la cantante no ha tardado en recordar a su hermana con emoción. “Era una mujer excepcional. Una dama. Todo el mundo la recuerda con muchísimo cariño. Todo el mundo la echa de menos. Dejaba huella”, ha explicado.

Sánchez también le ha revelado a Sonsoles Ónega cómo guarda los recuerdos de su hermana.

“Tengo una carpeta fucsia. No cabe todo porque está gordísima. Guardo todos los recuerdos especiales y hay unas cartas maravillosas de Paz agradeciéndome su paso por Madrid para ir a Alicante, que era donde tenía los tratamientos”, ha desvelado.

“Ella me está apoyando ahora. Me da mucha fuerza”, ha concluido la cantante.