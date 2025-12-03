Bea 'La Legionaria' causa baja de última hora del casting de 'La casa de los gemelos 2': el motivo

Las cosas se complican para Daniel y Carlos Ramos, los youtubers Zona Gemelos y responsables del reality La casa de los gemelos.

Tras ser confirmada en las redes sociales oficiales del programa, Bea 'La Legionaria' finalmente no concursará en la segunda edición del programa. Así lo ha confirmado a BLUPER la que fue concursante de Gran Hermano 6.

Cabe comentar que el tuit en el que se desvelaba su participación aún sigue publicado, pero un motivo de salud le hará causar baja en el espacio que se estrena este mismo domingo: una operación de cuerdas vocales.

"No voy a entrar, aunque estoy puesta como concursante, ya que me operaron hace casi dos meses de las cuerdas vocales y no puedo hablar. Como para meterme ahí", comenta la asturiana en declaraciones exclusivas a este periódico.

Eso sí, 'La Legionaria' entrará "en la siguiente" temporada del formato de streaming. Para entonces, ya podrá "hablar" y, sobre todo, "gritar". Porque en La casa de los gemelos los conflictos no paran de sucederse, y a un nivel tan extremo que jamás podría verse en la televisión actual.

Bea 'La Legionaria', en una imagen de archivo. Cedida

A la baja de Bea 'La Legionaria' se suma la de Aramís Fuster, confirmada por la propia experta en ocultismo en sus redes sociales. No explica por qué ha dado marcha atrás a su decisión.

Se desconoce si Daniel y Carlos Ramos buscarán recambios a estas dos bajas tan sensibles en el casting. Por ahora, siguen adelante los fichajes de Labrador (Gandía Shore, La casa fuerte...), Gabriella (La isla de las tentaciones) y las creadoras de contenido Triana Marrash y María Rispa.

Aída Nízar estuvo cerca

En las últimas horas, los rumores del fichaje de Aída Nízar por La casa de los gemelos 2 cobraron fuerza. La polemista asegura que los youtubers le habrían ofrecido una cantidad que ronda los 35.000 euros.

Sin embargo, Los Gemelos no tardaron en desmentirla: "No te hemos ofrecido 35.000 euros, ni algo similar. Si te llegamos a ofrecer 35.000 euros, estoy seguro de que estaría en la casa hasta limpiando los baños".

Aída Nizar en una imagen de sus redes sociales.

Como comentó Nízar a BLUPER, "el contexto" en el que se desarrollaba el reality show de YouTube le desagradaba por completo: "Si hay drogas, hay alcohol y hay peleas físicas, Aída no forma parte de ese tipo de espectáculo".

Un programa conflictivo

El pasado octubre, los youtubers Zona Gemelos reunieron a siete tiktokers famosos en una casa alquilada. En apenas 10 horas, se produjeron agresiones, humillaciones, escenas sexuales, consumo de alcohol y drogas y destrozos a la vivienda.

Fueron los propios gemelos los que se vieron obligados a cortar la emisión en YouTube y Kick ante el tremendo "descontrol", que comprometía la "seguridad" de los propios concursantes y de la vivienda.