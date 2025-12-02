Roberto Leal, alto y claro sobre el bote de 'Pasapalabra': "Estará al caer, pero de momento Manu y Rosa se han quedado a punto"

Roberto Leal atraviesa por uno de sus momentos más dulces desde que llegó a Antena 3 en el año 2020. Por un lado, Pasapalabra funciona como un tiro gracias, en parte, al duelo que mantienen Manu Pascual y Rosa Rodríguez por el mayor bote de su historia.

Este martes se pondrán en juego 2.458.000 euros.

El concurso está marcando unas audiencias espectaculares —este lunes fue el programa más visto desde el bote de Óscar Díaz el 15 de mayo de 2024— y sirven de impulso a las noticias de Vicente Vallés, como se ha analizado en estas páginas.

Con un 20,3% y 2,1 millones de espectadores, Pasapalabra cerró su mejor noviembre en tres años.

El presentador asegura estar viviendo de manera "increíble" esta rivalidad.

"La gente me para por la calle para preguntarme. Son dos concursantes que sirven de inspiración a mucha gente, porque son jovencísimos", asegura a BLUPER en el Atresplayer Day, celebrado este fin de semana en Gran Canaria.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez en uno de los roscos de 'Pasapalabra'.

"Con uno llevo año y medio, y con la otra un año... Entiendo que el bote estará al caer, pero de momento se han quedado a punto", dice.

Roberto Leal, además, explica que la relación con Manu y Rosa ha trascendido detrás de las cámaras: "Es muy buena. Cuando pasas tanto tiempo con alguien, al final conoces cosas que no se ven en la tele. Sus días buenos, los malos... Tienen una vida más allá de ser concursantes".

Nuevo programa con su madre

A partir de enero, el sevillano se triplicará en Antena 3. Y es que, además de la sexta edición de El Desafío, que contará con María José Campanario y Willy Bárcenas como concursantes, también estrenará Nos vamos de madre.

El programa fue una de las novedades anunciadas en la gala del Atresplayer Day que el propio Roberto Leal presentó. Se trata de un docureality de cuatro entregas que se preestrenará antes en la plataforma del grupo, y en el que el comunicador viaja con su madre, Mercedes Guillén.

Roberto Leal y su madre Mercedes Guillén en el Atresplayer Day.

Producido por su propia productora, Blondloyal, ambos visitarán Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech.

Cuatro destinos en los que se divertirán juntos explorando sus límites, rompiendo estereotipos, y, sobre todo, recordándonos que no hay nada más especial y universal como el vínculo entre una madre y su hijo.

"La excusa es el viaje, pero hay una capa emocional que tiene que ver con conocernos más y que ella supere sus miedos: miedo a la altura, a la velocidad...", subraya.

¿Y los ha superado? "Sí, me interesa que los supere, pero poco a poco, para que haya una segunda temporada", responde entre risas.

"Trabajar con mi madre ha sido un regalo, porque ella es la persona a la que mejor conozco en el mundo", expresa. "Y también es un descubrimiento, porque hemos pasado muchos momentos de sentarnos y charlar. Normalmente no nos sentamos con nuestros padres".

Roberto Leal dice que ha sido "una bonita sorpresa" el saber que Nos vamos de madre se verá también en el prime time de Antena 3. "Era un programa que habíamos pensado solo para Atresplayer, pero la cadena ha decidido que sea así. Les ha gustado y quieren apostar por él".

Nos vamos de madre es el segundo formato que el de Alcalá de Guadaira graba junto a su progenitora tras Casafantasmas, que también está disponible en el catálogo de Atresplayer.