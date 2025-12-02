Mediaset retira la docuserie de Rocío Carrasco tras la condena a los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid

Esta decisión viene motivada tras la sentencia que condenaba a los responsables de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', según ha sabido BLUPER.

Mediaset España ha eliminado la docuserie de Rocío Carrasco de su plataforma, Mediaset Infinity, este martes 2 de diciembre.

Según ha sabido BLUPER, la decisión viene motivada tras la condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid a dos años de prisión, dos años de inhabilitación y a una indemnización de 200.000 euros a Rocío Flores como "autores criminales responsables" de un delito de revelación de secretos.

Así lo dictaminó la sección número 29 de la Audiencia Provincial de Madrid, a cuya sentencia tuvo acceso este medio, tras desvelar en televisión un episodio de Rocío Flores cuando era menor con su madre Rocío Carrasco.

La sentencia recoge que Mediaset España y Radical Change Contents son responsables civiles subsidiarios. Esto quiere decir que el grupo tendría que hacerse cargo de la indemnización si los responsables no lo hacen.

De hecho, Rocío, contar la verdad para seguir viva fue el programa más visto de 2021 con un 22,1% de share y 2.727.000 espectadores de media

Cabe señalar que los productores Adrián Madrid y Óscar Cornejo reaccionaron con "sorpresa" a la noticia y comunicaron su intención de interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"La sentencia no es firme y será recurrida", rezaba un comunicado de La Osa, la compañía que actualmente dirigen y que está detrás de los programas de TVE Malas lenguas -coproducido junto a Big Bang Media- y Directo al grano.

La retirada de la serie de Mediaset Infinity ha sido una noticia que se ha comentado a través de las redes sociales a lo largo de todo el día. Antonio David Flores, además, se hacía eco en su cuentas personales.

Sin embargo, ha habido un desconcierto general porque, al cabo de unas horas, la docuserie volvía a aparecer en el catálogo de la plataforma. No obstante, esta 'vuelta momentánea' se ha debido a un fallo técnico.

Del mismo modo que se ha procedido a eliminar Rocío, contar la verdad para seguir viva, el grupo con sede en Fuencarral ha fulminado también En el nombre de Rocío, documental producido también por La Fábrica de la tele, en el que se ahonda en la vida de la hija de Rocío Jurado.

Noticia en actualización

