'El diario de Jorge' hace a creer a Danny (45 años) que ha sido padre: “No puede ser, a menos que se haya roto”

Danny reacciona a la ecografía en 'El diario de Jorge' Mediaset

Danny, originario de Ecuador de 45 años y afincado en Barcelona, ha visitado el El diario de Jorge sin saber el motivo.

Jorge Javier Vázquez, como es habitual, ha bromeado con el invitado hasta que la cosa se ha puesto seria. En el pantallón había un mensaje en forma de ecografía dirigido a Danny.

La cosa no acababa ahí. Encima de la imagen de los fetos (¡son mellizos!) había un mensaje que decía: “Seamos una familia”.

¿Habrá tenido Danny un descuido? El propio supuesto -o no- padre daba con la reflexión clave: “Estoy seguro de lo que hago y con quien lo hago. No puede ser... A menos que se haya roto”.

La cara de Danny era la viva imagen del desconcierto, aunque por lo menos se reía. Y, claro, Jorge Javier Vázquez veía una brecha en la confusión del ecuatoriano para seguir con sus bromas.

“Esto es una ecografía de un embarazo. Más prueba que esto no hay”, ha dicho el presentador con la complicidad del público.

En caso de ser el padre no sería la primera vez para Danny, ya que cuenta con un hijo de 17 años que vive en Ecuador: “Lo echo demasiado de menos. Pienso en él cada día”, ha afirmado el invitado.

Danny ha afirmado también que está conociendo a una persona en estos momentos: “Queremos hacer las cosas bien. Llevamos juntos dos años y medio”. ¿Será su actual pareja la persona que ha llevado la ecografía?

Desde el principio del programa el público presente conocía la verdad de los hechos. La madre de los mellizos presentes en la ecografía es Pierina. Ecuatoriana de 43 años y madre de tres hijos.

Danny y Pierina se abrazan en 'El diario de Jorge' Mediaset

La vida de Pierina dio un giro trágico cuando perdió a su marido y se quedó sola en España con tres hijos pequeños. Su primo Danny se convirtió en su principal apoyo aunque llevan tres años sin saber el uno del otro.

En estos momentos Pierina está embarazada de mellizos con su actual pareja y quiere que su primo sea el padrino de uno de ellos. Pero Danny no sabía nada.

A pesar de haber estado todo el programa con cara de agobio, la emoción de Danny ha sido más que visible al abrazar a su prima. Ambos se han envuelto en un abrazo empapado por las lágrimas.

El ecuatoriano ha roto a llorar cuando su prima le ha confirmado que va a tener dos sobrinos más. Sin duda, este ha sido un emotivo momento que cambiará sus vidas a partir de ahora.