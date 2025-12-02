Carlos, repartidor de 31 años de Getafe: “De lo que hay en España me quedo con Vox, pero no los voy a votar”

Carlos tiene 31 años, es repartidor y de Getafe. El madrileño ha acudido a First Dates en busca de una mujer con valores conservadores: “Me encantaría que fuera ama de casa, que cocinara bien y que le gustase ser madre de sus hijos”.

El joven también ha explicado que no tiene preferencias en la profesión de su mujer ideal, aunque ha puesto un límite: “OnlyFans no”. Aunque sí que ha matizado en cuanto a salario se refiere: “Que gane más que yo”.

Los intereses de Carlos son “las finanzas y la política”. “¿Conoces a Javier Milei?”, ha preguntado a Carlos Sobera. “Me parece bastante diferente de lo que ha habido hasta ahora. Aunque soy hijo de familia obrera me considero libertario”, ha añadido.

El getafense no ha mostrado tapujos para hablar de sus filiaciones políticas, ni siquiera con su cita.

La afortunada ha sido Cristina, asesora legal de 33 años y natural de Elche. De entrada, parecía que la ilicitana mostraba intereses comunes con el de Getafe: “Busco una relación formal para formar una familia, tener mis hijos. Y si tenemos que tener un perro, pues lo tenemos”, ha dicho.

La sorpresa de Carlos ha sido mayúscula al conocer a Cristina: “Me ha parecido escultural”. Lamentablemente, la atracción no ha sido mutua. “No me convence físicamente. Lo he visto muy señor. Daba la imagen de que fuera más mayor”, ha confesado la asesora legal.

Las desavenencias no han acabado ahí. Carlos ha comentado a la joven que vive con sus padres ya que un alquiler se llevaría la mitad de su sueldo. “Pues búscate otro trabajo o vete a otra zona más económica”, ha expresado Cristina.

También parece que a la joven le ha echado para atrás el énfasis político del madrileño. “Tengo una personalidad peculiar, no creo que hayas conocido a muchos libertarios en tu vida”, ha comenzado Carlos.

“Soy miembro de la Asociación Libertaria Austriaca fundada por Jesús Huerta de Soto, el padre intelectual de Javier Milei y sus ideas anarcocapitalistas”, ha continuado el joven. Cristina ya se mostraba escéptica en ese momento.

En cuanto a la intención de voto, la contradicción de Carlos tampoco ha convencido a Cristina. “De lo que hay en España me quedo con Vox, pero no los voy a votar. Un voto vale muy poco”, ha revelado el getafense. Cristina, por su parte, ve necesario votar.

Más allá de cuestiones políticas, lo que ha terminado de convencer a Cristina en su rechazo, ha sido la falta de experiencia de Carlos conviviendo con mujeres. Algo que no ha solucionado ni el karaoke.

En un momento a solas, Carlos se ha arrancado a cantar el Porompompero. El veredicto de Cristina ha sido demoledor: “Mi cita ha sido un señor de 60 años, alma vieja, al que le falta sabrosura”.

La resolución de la cita ha sido la crónica de una muerte anunciada. Carlos, entusiasmado, ha desvelado que sí tendría una cita con Cristina. Ella, muy educada, ha declinado la oferta: “Estoy buscando una persona que haya convivido con parejas”.