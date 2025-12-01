La libertad de Gloria (68 años) en el amor: “Mis hijos me dicen que busque novio y yo les digo que se vayan a tomar por saco”

Pelo azul, tatuaje en el pecho y 68 años. Gloria es jubilada, de Manresa, y se considera “muy liberal y muy hippie”. Y sus ojos reflejan todo ello, menos la edad. “Yo voy a mi rollo”, confesaba en First Dates.

A Gloria parece que no le frena nada y que no pone filtro en lo que dice. “Siempre me he dedicado a mis hijos. Ahora me dicen que busque novio y yo les digo que se vayan a tomar por saco”, explicaba con gran vitalidad.

Ahora bien, lo que Gloria no le ha dicho a sus hijos es que sí ha buscado el amor a través de aplicaciones de citas. “Lo que he encontrado ahí no era normal, la gente está tarada”, ha desvelado.

¿Qué le ha pasado a la catalana para dejar de lado las apps? “Algunos hombres buscaban fetiches. Uno quería lamerme los pies. Otro quería verme cagar”. La respuesta de Gloria ha sido la esperada: “Pero, ¿esto qué es?”, ha exclamado.

La cita de la catalana era Félix, taxista de 71 años de Tordera y que andaba con el pecho por delante. “No se le ve mala persona, pero lo veo un chuleta”; veredicto inmediato el de Gloria.

“Soy muy intuitiva, veo una persona y digo: ‘¡Uy, mal rollo!’”, ha matizado la mujer. Eso sí, lo cortés no quita lo valiente: “Está bien, es guapo. Para la edad que tiene es atractivo”, ha revelado.

Félix tenía dos objeciones para el físico de Gloria: “Es muy gordita para como me gustan a mí. Y luego el color del pelo; eso de rojo, verde o azul no encaja con mis gustos”. ¿Es Gloria demasiado hippie para Félix?

Gloria y Félix brindan en 'First Dates' Mediaset

Por lo menos Gloria mostraba algo de iniciativa. “¿Puedo probar el vino?”, le preguntaba sin pensarlo dos veces al jubilado. “¿Eres muy mujeriego? No engañes que tienes cara de pillo”, insistía la mujer. Desde luego, Gloria llevaba las riendas de la cita.

Y llegaron a un punto en común. Félix mostraba su voluntad de tener pareja, pero sin convivir juntos. Ahí llegó el click.

El que avisa, no es traidor. Y Gloria ya se había definido como liberal. “Tengo 68 años, lo máximo que he vivido con un hombre ha sido cinco, y siempre he vivido sola”. Como el mismo aire que Gloria es libre.

Ninguno de los dos es reticente a practicar sexo y han dejado claro que la edad no es (gran) impedimento. Ahora bien, mejor en el dormitorio: “Como venga a la cocina ‘aquí te pillo, aquí te mato’, le doy con la sartén en la cabeza”, ha dicho Gloria.

Poco a poco, parece que se iban entendiendo. Tanto, que se han apartado a una habitación a solas, han bebido (más) vino y hasta han bailado.

Había reticencias y se mostraban escépticos. Al final, el amor ha triunfado y tanto Félix como Gloria tendrán una segunda cita.