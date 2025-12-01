Chicote, sobre el saludo de Broncano en las Campanadas 2024: “Buenafuente no lo hará. Es un tío elegante de cojones”

La cuenta atrás para las Campanadas de Fin de año ha comenzado. Alberto Chicote repite por décimo año consecutivo junto a su inseparable Cristina Pedroche, la duodécima para cada uno.

“A falta de un mes estoy como cada año: tengo la ilusión a tope”, reconoce a un grupo de medios, entre los que se encontraba BLUPER en el marco del Atresplayer Day, un evento celebrado este fin de semana en Gran Canaria en el que la plataforma ha desvelado sus novedades para 2026.

Como novedad, Atresmedia unificará sus campanadas en Antena 3, laSexta y Atresplayer. “Va a ser una gran retransmisión, con cosas nuevas”, avanza Chicote.

El objetivo es recuperar el liderazgo en audiencias perdido el año pasado, cuando Broncano y Lalachus firmaron en La 1 un 33,1% de share y 5.642.000 espectadores por el 32,6% y 5.550.000 de la privada.

Un año más, y ya es tradición, el grupo se encomienda al ‘efecto Pedroche’, ese momento en el que Cristina se despoja de su capa y desvela su vestido cuando tan solo faltan unos pocos segundos para que el reloj comience a sonar.

Un secreto que la presentadora guarda bajo llave y que ni siquiera Chicote conoce. “Sé que cada año lo digo y nadie me cree, pero la realidad es esa”, dice.

Como rivales tendrán a Andreu Buenafuente y Silvia Abril, que serán quienes se coman las uvas en RTVE. “Son profesionales como la copa de un pino. Me alegro un montón de tener a gente tan, tan buena en otra cadena”.

Eso sí, no cree que el showman emule el sonado (e incómodo) momento en el que Broncano les saludó, desde la terraza de enfrente, megáfono en mano: “Buenafuente es un tío elegante de cojones”.

Este fin de semana ha salido la primera promo de las Campanadas. ¿Qué sensaciones tienes a menos de un mes de la cita?

Me ha encantado. No sabía que salía tan temprano, la grabamos el otro día. A falta de un mes estoy como cada año: ilusión a tope por estar el 31 de diciembre en la Puerta del Sol. Lo vamos a hacer mejor que nunca, o esa es nuestra intención.

Este año es muy especial porque no solamente vamos en Antena 3 como en los últimos 9 años, sino también en laSexta y Atresplayer. Vamos a intentar que ese momento tan mágico para todos los españoles, que es entrar en año nuevo, lo hagáis en nuestra compañía.

¿A ti te da pistas Cristina sobre el vestido?

Cero.

¿Te enteras el mismo día?

Yo veo por primera vez su vestido en ese momento. Yo sé que cada año lo digo y nadie me cree, pero la realidad es esa. Ya no quiero saberlo. Nunca me lo ha dicho Cristina, pero si me lo dijese le diría 'no'. Ella siempre dice que le divierte mucho la cara que pongo.

Seguro que está haciendo un gran trabajo, porque se lo curra muchísimo, y este año hará algo que nos dejará a todos con la boca abierta garantizado. Y este año, aún más. Ten en cuenta que son nuestras duodécimas campanadas para los dos, y diez juntos. Doce campanadas, doce retransmisiones... Encima coincide que lo hacemos en Antena 3 y laSexta… ¡Hostia, hay que hacer algo grande! Y en eso estamos.

Alberto Chicote y Cristina Pedroche en las Campanadas 2024-2025.

Este año tenéis a Buenafuente y Silvia Abril como rivales. ¿Qué te parecen?

Bien, son profesionales como la copa de un pino. ¿Dónde va a parar? Para mí es un alegrón tener en otra cadena a gente tan, tan, tan buena. De lujo. Y van a estar al otro lado de la calle. Estamos en la terraza de lo que era mi restaurante antes y ellos al otro lado..

Igual os saluda...

No creo.

¿Buenafuente no va a saludar como lo hizo Broncano?

No, Buenafuente es un tío elegante de cojones.

¿Cómo es ese momento de madrugar el 2 de enero para ver las audiencias?

Como cualquier día que te levantas con audiencias. La putada es que no hay el día 1 porque tienes que esperar un día más. Lo importante no es el día 2, sino terminar el 31 y decir '¿ha quedado bien?'. 'De cine'. Ya está. El trabajo bien hecho siempre te da satisfacciones. Luego, el cómo funcione a nivel de audiencia... Hombre, los años que subíamos poco a poco era muy ilusionante. Y todos los años que éramos líderes. Este año va a volver a ser igual de alucinante.

¿Hay alguna sorpresa para recuperar el liderazgo a parte del vestido?

Sí, sí... (risas) Si es sorpresa no te la puedo contar. Va a haber cosas nuevas, va a ser una gran retransmisión y chimpún.

¿Sientes más presión al saber que todo el mundo está pendiente de vosotros?

¿Tú crees que después de 10 años eso me afecta? Ya no. Con Cristina formo la pareja más longeva de campanadas en este país y lo llevamos muy bien juntos. Entendemos cuál es nuestro papel y ya está. Aquí paz y después gloria. Es un momento muy mágico.

Hacer Campanadas es participar en el único evento televisivo que nos une a todos los españoles. Tú te pones la final de la Copa del Mundo del fútbol España ganando 5-0 y no hay tanta gente viendo el partido como viendo las Campanadas. Un sitio o en otro. Me da igual.

¿La ambición crece al emitirse en más cadenas?

Es la primera vez que se hace en el grupo. Hay que echar toda la carne en el asador.

Alberto Chicote y Cristina Pedroche en las Campanadas 2019-2020.

¿Cuánto disfruta Chicote en esa noche?

No te puedes imaginar cómo me lo paso. Sé que va a haber un año que me digan que lo va a hacer otro y me voy a llevar un disgusto... Porque de verdad que disfruto mogollón. Desde el primer año, 2012-2013, que era algo genial, luego no las hice, luego me volvieron a llamar... Y a partir de ahí, los últimos 9 con Cristina.

¿Tu familia no te echa de menos?

¡Hombre, pues claro!. Mi familia me echa de menos porque me quiere, pero también es verdad que yo soy cocinero, con lo que trabajar el día 31 es una cosa que va en mi oficio. Yo siempre digo que el 31 curro. No sé donde, pero curro. Cuando acabo la retransmisión acabo y me voy al restaurante con mi mujer.

¿Qué propósitos te has marcado para el nuevo año?

Currar, currar, currar, currar, currar, currar...

Como si no lo hicieras...

Soy de esas personas que disfruta haciendo más cosas. A mí me gusta mirar para atrás y decir: '¡Qué de cosas he hecho!'. Me gusta sumar, me gusta que pase el tiempo y decir 'he sido capaz'. Si algún día me ves en casa parado es que estoy parado.

TVE ha recuperado la marca Top Chef, aunque ahora con famosos y con postres. ¿Qué te parece?

Yo todavía estoy esperando verlo porque, claro, Top Chef es un programa que desde el principio era necesariamente de profesionales. Entonces, hacen Top Chef sin profesionales y de postres. Es que no es Top Chef, es otra cosa. Pero bueno, seguro que lo hacen muy bien. Coincidí el otro día con Paco Roncero y si está ahí seguro que va a ser la bomba.