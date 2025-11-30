Mary Palmer, maratoniana de 80 años, revela su secreto: "Tomo una infusión de jengibre, manzanilla, cúrcuma y limón"

Mery Palmer, una maratoniana octogenaria, fue una de las protagonistas de la entrega de Callejeros que Cuatro emitió el pasado miércoles.

El programa ahondó en la búsqueda del bienestar recorriendo diferentes puntos de España para conocer ejemplos de quienes buscan mejorar su bienestar físico y emocional a través de terapias, hábitos y tratamientos de todo tipo.

La periodista Fanny Boehm se citó con esta mujer nacida en 1945 en Saqués, Huesca, que vive en Barcelona y que tiene el deporte como forma de vida. "Me aporta ese beneficio de seguir activa y ser completamente independiente", aseguraba.

Mary Palmer explicó que desde que se jubiló, tras toda una vida dedicándose a la docencia, ha empezado a hacer maratones por un fin exclusivamente solidario.

"Lo hago para recaudar fondos para la causa en la que llevo involucrada desde 2010 para los niños de pueblos remotos del Himalaya", especificó. La ONG en cuestión se llama Shamrock Nepal.

Palmer ya lleva en sus piernas dos maratones. "Lo hice en 5 horas y 15 minutos", aseguraba presumiendo de medalla.

Y lo cierto es que esta carismática mujer de 80 años realiza de forma concienzuda una rutina diaria. "Yo me levanto pronto, hacia las seis y media, siete menos cuarto", empezaba.

Y después se va al parque del Putxet, a tan solo dos minutos de su casa. Y allí realiza un impresionante entrenamiento para su edad: "Hago 10 kilómetros diarios, subiendo escalones y corriendo".

"Soy octogenaria, pero me encuentro muy bien de momento, con mucha energía y vitalidad", decía Palmer a la reportera con una sonrisa.

Su pócima del bienestar

Quizás, su pócima secreta sea la infusión de manzanilla que prepara todos los días antes de salir a correr. "Me está ayudando mucho", dijo. "Le pongo jengibre, pero fresco y cúrcuma, que ayuda al sistema inmune".

"Una vez que está preparada, le añado el zumo del limón. La mezcla es extraordinaria", proseguía. Por último, una cucharadita de miel.

Mary Palmer toma a diario una infusión de manzanilla, cúrcuma, jengibre y una cucharadita de miel.

"El bienestar no es que lo busque, lo mantengo", reconoce orgullosa esta mujer, que hasta tiene fans. "Usted salió en el periódico. Es sorprendente que a su edad haya hecho maratones. Es un ejemplo a salir", le dice un muchacho mientras que una joven reconoce que "verla nos da mucha esperanza".