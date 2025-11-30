Jorge González, campeón de 'Bailando con las estrellas' en una final que alzó como subcampeona a Anabel Pantoja

Final de infarto la que se ha vivido con la segunda edición de Bailando con las estrellas en Telecinco. Jorge González se ha proclamado ganador ante un duelo en el que tuvo de contrincante a la otra gran favorita del público: Anabel Pantoja. La influencer estuvo a punto de emular la victoria de Belén Esteban en Más que baile.

Como sucedió en la anterior temporada con Bruno Vila, el público volvió a erigir a su favorito frente a un jurado que no ha podido evitar repetir los mismos errores: atacar a un concursante que la audiencia optó por defender.

La sobrina de Isabel Pantoja llegaba con un hándicap a la final: venía lesionada. A pesar de ello, su popularidad lograba colocarla por encima de Nona Sobo y Nerea Rodríguez. La actriz y la cantante quedaron en tercera y cuarta posición, respectivamente.

Aunque era evidente que el favoritismo del público por la amiga de Belén Esteban podía alzarla como campeona, quedaba la duda de si su popularidad iba a ser suficiente.

Como sucedió con María Isabel en la pasada edición, Jorge González no se había enfrentado aún al veredicto del público de manera tan latente. El cantante ha sido uno de los participantes que más evolución ha tenido en el formato.

Jorge González y Gemma Domínguez en la final de 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

Semana tras semana lograba deslumbrar al jurado, coronándose en las primeras posiciones desde el inicio. Es más, en la primera prueba de la final, el madrileño ha mostrado un baile que provocó que tanto el público presente como el jurado se levantasen.

Al lado de su partenaire y maestra de baile, Gemma Domínguez, González bailó una versión de pasodoble de A mi manera, de los Gypsy Kings, haciendo referencia a sus raíces gitanas.

En el siguiente, el también ganador de Tu cara me suena 8 comenzó su baile de exhibición cantando. El tercero fue una samba. Un derroche de talento que, junto con su carisma, terminaron conquistando del todo al público.

No obstante, eso no impidió que se vivieran momentos de tensión. La posición de finalista de Anabel Pantoja ha provocado más de una crítica airada en redes sociales. Ha sido tanta la funa, que la propia sevillana se pronunció en contra de los haters el pasado 28 de noviembre en De viernes.

Álvaro Cuenca y Anabel Pantoja en la final de 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

La creadora de contenidos, junto con Álvaro Cuenca, comenzaron la final con una rumba bolero que versionaba 90 segundos de India Martínez. El segundo baile de exhibición fue un popurrí de tres temas, Oroboy, Reliquia y Esa diva.

Finalmente, la influencer defendió su tercera prueba con un freestyle jazz. Fue este último baile, que era de libre elección, con el que sí consiguió ganarse el beneplácito del jurado.

Aunque no haya ganado, su medalla de plata en el talent show ya ha provocado sonadas críticas en redes sociales, tal y como pasó en la anterior edición con el puesto de bronce del Mozo de Arousa del extinto Reacción en cadena.

La final de Bailando con las estrellas ha liderado el prime time del sábado con un 14% de share y 1.092.000 espectadores, marcando récord de temporada en media de televidentes. En total, esta segunda edición (tercera si se cuenta la de TVE) ha obtenido de media un 12,4% de cuota y 921.000 seguidores. Consigue estar casi cuatro puntos por encima de la media de su cadena y se convierte en la temporada con mejor share de las tres emitidas, tanto las dos de Telecinco como la primera de La 1.