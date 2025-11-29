Fátima García, diseñadora española de Shein: “Gano entre 500 y 700 euros por mis creaciones”

Equipo de investigación ha entrado en las costuras de dos gigantes chinos del low cost: Temu y Shein. El programa presentado por Glòria Serra emitía de nuevo su programa dedicado a las dos firmas. El espacio se puso en contacto con Fátima García, una joven gaditana que trabaja como diseñadora para la firma de moda rápida.

García compagina su trabajo de ingeniera informática diseñando diferentes creaciones para el minorista de moda rápida y ropa deportiva. La mujer lleva ya dos años trabajando para la firma china y ha compartido ciertos datos sobre esta colaboración.

“Consiste en hacer el diseño para cualquier tipo de material: tazas, móviles, fundas de tablet, camisetas, ropa… Puedes maquetar tus diseños en prácticamente cualquier prenda u objeto”, explicaba a las cámaras del programa de laSexta.

En el episodio, Temu vs. Shein: Lucha de gigantes, mostraba que la gaditana estaba trabajando en un diseño enfocado en una temática de dulces, golosinas y caramelos. “Todo lo hago dependiendo de la línea que me marque Shein”, relataba.

“Pueden ser patrones de gatos, de ranas, de rockeros o de animal print. Hay muchas campañas y puedes hacer las que tú quieras”, compartía.

Fátima García en 'Equipo de investigación'. Atresmedia

En el episodio, que fue emitido originalmente el 29 de noviembre del año pasado dentro de la decimosexta temporada, Serra narraba que García llevaba ya 30 diseños para el gigante textil chino.

La parte más esperada llegaba cuando la reportera le preguntaba a la gaditana cuánto ganaba por estos diseños, que se venden en más de 220 países. Se estima que Shein tuvo unos ingresos anuales de 36.500 millones de dólares en 2023.

“Hay dos tipos de contratos. Está el primero, que es un pago único. Envías todas las muestras que tú quieras. El manager selecciona los que considere y cobras entre 300 y 500 euros”, detallaba.

“El segundo contrato es una comisión por cada prenda que vendas, que está entre un 3% o un 8%”, señalaba. La diseñadora revelaba que, de media, se llevaba “entre 500 y 700 euros” al mes. “Depende de la época”.

De la misma forma, García confesaba que Shein tiene “miles de diseñadores en todo el mundo”. “No tiene límites”, señalaba, recordando que, desde que sus diseños tienen el visto bueno, “entre una semana y mes” tardaban en mostrarse en la web de la marca.

Fátima García en 'Equipo de investigación'. Atresmedia

Este pasado 28 de noviembre, Equipo de investigación ha firmado cifras récord esta temporada. Su nuevo capítulo, titulado La trastienda del Black Friday, ha firmado un 7% de share y 750.000 espectadores, marcando su punto más alto de esta tanda en materia de media de televidentes.

La reemisión de Temu vs. Shein: Lucha de gigantes se ha saldado también con un estupendo 6,6% de cuota y 504.000 seguidores.