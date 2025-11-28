Iker Jiménez denuncia "presiones" a los periodistas de 'Horizonte': "Les han llamado 'buleros' y máquina del fango"

Iker Jiménez lo advertía en el arranque de Horizonte este jueves. Se trataba de “una noche de enorme intensidad informativa”, tras el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García por graves delitos de corrupción. Ábalos es el primer diputado de la historia de la democracia en entrar en la cárcel.

Y esta noche “intensa” fue un talismán para Iker, porque fue líder del prime time, con un 11,7% de cuota y 663.000 espectadores, el mejor resultado de la temporada y el segundo mejor de su historia. Superando a Gran Hermano 20, que languidece en Telecinco y firmó un nuevo mínimo histórico, un 11% y 606.000 seguidores.

En el inicio del Horizonte de esta semana, el presentador de Cuatro quiso sacar las garras por los colaboradores del programa que habían recibido “presiones” respecto al escándalo del Partido Socialista.

“Al margen de todas las bombas informativas que siguen sucediendo, de elementos políticos y sociológicos, esta también es una historia de periodistas. El periodismo es un oficio muy hermoso, pero que está en peligro”, comenzó diciendo Jiménez.

El comunicador vasco reconoció que los periodistas que han estado yendo en los últimos meses a su espacio son “unos valientes”. “Sé muy bien las presiones que han tenido, los consejos que les han dado. Sé perfectamente cómo han intentado desviarles del camino”.

“Estaban tocando el tabú de una cosa que afectaba al poder. Y les digo que muchos de ellos lo han pasado francamente mal”, aseguró Jiménez, aplaudiendo que muchos de ellos hayan acudido a plató, “haciendo de tripas corazón” para “intentar dar la mejor cara” al espectador y “los datos que ellos tenían”.

Iker contrapuso este “periodismo” a “otro”, “otra parte del periodismo, y no pequeña precisamente, que se encargaba misteriosamente de defender lo indefendible”. “Les han llamado 'buleros', pseudomedios y máquina del fango”, denunció el conductor de Mediaset.

“Ellos son un puñado de valientes, hombres y mujeres del periodismo español de 2025 que continuaron. A veces, había amenazas no solo a ellos, sino a su empresa. A la marca que les patrocinaba. A las personas que podían echar al traste ese pequeño o gran medio. Solo perseguían la verdad. Historias detectivescas”, reflexionó.

Por qué colaboro con Horizonte muy bien explicado por Iker pic.twitter.com/pw6tMFnhcw — Martin Varsavsky (@martinvars) November 28, 2025

Por último, Iker Jiménez mandó un saludo a Jorge Calabrés, subdirector de EL ESPAÑOL, que no pudo estar este jueves en Horizonte a causa de una gripe. “He hablado con él muchas noches”.

Así las cosas, Iker reiteró que este asunto también “es una guerra de periodismo” entre los que no se dejan amedrentar y los que “cierran el paraguas y siguen la corriente”. Sin más dilación, Jiménez dio la palabra a Carmen Porter y los tertulianos, abriendo Horizonte.