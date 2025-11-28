El duro mensaje de Juan del Val a los socios del Gobierno en ‘El Hormiguero’: “¿Verdaderamente les importa algo la corrupción?”

En la tertulia de El Hormiguero de este jueves se ha hablado una vez más sin pelos en la lengua de la actualidad política del momento.

Estaban sentados a la mesa Cristina Pardo, Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Roca. El debate estaba presidido por Pablo Motos, apoyado por sus hormigas que lanzaban dosis de humor a la mínima de cambio.

Como no podía ser de otra manera, en la mesa se ha tratado la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García.

Pablo Motos ha querido subrayar que este hecho se produce “porque el juez cree que existe riesgo extremo de fuga por la proximidad del juicio”.

Por su parte, el ganador del Premio Planeta, Juan del Val, ha destacado que “han empezado a hablar Ábalos y Koldo, pero es importante lo que ha comenzado a callar Cerdán”.

Del Val también ha subrayado la idea sobre “la reunión de Otegi en un caserío, Cerdán no lo ha desmentido y Ábalos lo ha corroborado”. A lo que Pablo Motos ha apostillado: “El Gobierno dice que es mentira”.

En ese momento Juan del Val ha adoptado una actitud aún más seria y ha lanzado una reflexión y un mensaje para los socios del Gobierno.

“¿Esto se puede sostener? Que un gobierno esté en esta situación, permanentemente amenazado por gente que ha estado muy dentro del Gobierno, es insostenible”, ha defendido el escritor y empresario.

“Hay que mirar a los socios. ¿Siguen apoyando esto? ¿Rufián va a seguir diciendo que Ábalos, Cerdán y Koldo son unos jetas? ¿Verdaderamente les importa algo la corrupción?”, ha sopesado del Val.

“Me parece que esto empieza a generar una responsabilidad en la gente que apoya al Gobierno que, evidentemente, cada vez son menos”, ha añadido.

Al finalizar su intervención, del Val también ha agregado otro duro mensaje: “El Gobierno no puede gobernar. ¿Por qué seguimos aquí? No lo entiendo”.

No podemos olvidar la presencia de las hormigas en la mesa de debate para arrojar algo de alivio cómico a la tertulia.

Frente a las declaraciones de Ábalos en El Mundo en las que decía: “Investigar a Air Europa sería abrir un melón”, una de las hormigas ha contestado: “Este hombre sigue pensando en melones hasta el último momento”.

Por más o menos obvio que haya sido el comentario, ha despertado las carcajadas de los presentes y el aplauso del público.