España no irá a Eurovisión 2026 si no se expulsa a Israel: los pros y los contras para RTVE de su decisión

RTVE tensa la cuerda. Este jueves, José Pablo López comparecía ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario a la Corporación para responder a diversas cuestiones. La más importante, la número 11, la posición que mantendrá el ente en la inminente Asamblea de Ginebra.

Los próximos 4 y 5 de diciembre, los países miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) se reunirán para debatir sobre la participación de Israel en el festival de 2026. O así lo cuenta la organización sobre el papel.

La presión de varias emisoras (entre ellas RTVE) y la guerra en Gaza han sumido al certamen en una situación de crisis. Probablemente, la más grave en sus 70 años de historia.

Pues, bien, este jueves, el máximo responsable de la Corporación ha sido contundente: “Nuestra posición no se ha visto alterada. La presencia de Israel en Eurovisión es insostenible”.

Los cambios propuestos por la UER la semana pasada, que no implican la expulsión israelí, no sirven a RTVE. “Agradecemos las medidas”, declaró López, si bien “no garantizan que ciertos sucesos no vuelvan a ocurrir”.

Yuval Raphael en la alfombra turquesa en la Plaza del Ayuntamiento de Basilea (Rathausplatz) durante el Festival de Eurovisión 2025 Baden Roth Europa Press

La asamblea será una "discusión" de estas medidas (controlar la propaganda que usó Netanyahu en la pasada edición, por ejemplo) más que una "votación" sobre la participación de Israel. De hecho, la UER espera que no haya que votarla.

Por lo tanto, sigue en vigor el comunicado que lanzó la pública en septiembre. Un escrito en el que se dejaba claro que España no iría a Eurovisión 2026 si lo hacía Israel. Así, pedía abiertamente la expulsión del país, que no de la KAN, su televisión pública.

No se prevén novedades en lo que a RTVE respecta en dicha asamblea de principios de diciembre. Y ya que la Corporación sigue adelante con su determinación, BLUPER analiza los pros y contras de no acudir al Festival de Eurovisión.

Pros

El hecho de que RTVE se mantenga firme en lo comunicado en septiembre pone de manifiesto que, como ente público, no hace oídos sordos al conflicto entre Israel y Palestina.

Con España están alineadas Irlanda y Eslovenia, que tampoco participarán si la KAN compite en el concurso musical. Los otros dos en discordia, Países Bajos e Islandia, hacen amago de ‘volantazo’ en las últimas semanas, tras los cambios anunciados por la organización.

Que RTVE sea consecuente consigo misma y no vaya a Eurovisión no sería la única forma de presión. Cabe recordar que la española Ana María Bordas es presidenta del Grupo de Referencia desde junio de 2025 y durante los próximos dos años, de manera que la pública podrá ejercer activismo desde dentro.

Funambulista, participante del Benidorm Fest 2026. RTVE

La baja de RTVE es la más sensible de las cinco que se planteaban, al tratarse de un miembro del Big 5. Hablando claro, los cinco países que ‘pagan la fiesta’ de la EBU-UER, ya que son los que más contribuyen económicamente a la unión de radiodifusoras europeas.

Y ojo al Benidorm Fest. Como valoró este periódico el día que se anunciaron los artistas del concurso alicantino, desligarlo de la marca Eurovisión por un tiempo y enfocarse en la calidad de las canciones beneficia que los artistas quieran presentarse en un futuro. El enorme escrutinio público y la presión que supone participar en Eurovisión han sido motivo de rechazo durante años.

El cartel, claramente pensado para abrirse camino en el mercado latinoamericano, con el que España está más emparentado que con el europeo, ya fue toda una declaración de intenciones: los argentinos Miranda!, la mexicana María León a dúo con Julia Medina…

Más de un candidato del Benidorm Fest 2026 reconoció haber enviado canción después del comunicado de RTVE sobre la participación de Israel. Por ejemplo, Mayo expresó sus dudas sobre participar en Eurovisión (si RTVE decidía acudir) en caso de ganar el formato que produce Boomerang TV.

Contras

En la RTVE más competitiva de los últimos 15 años, las audiencias en mayo serán el talón de Aquiles de la cadena pública, un mes crucial en el cierre de temporada televisiva. José Pablo lo avisó: si España no va a Eurovisión, el festival no se emitirá ni en La 1 ni en RTVE Play.

En 2025, la final promedió un 50,1% de cuota de pantalla, con 5,8 millones de espectadores. La participación de Melody, con Esa Diva, consiguió el mejor dato desde la retransmisión de 2022.

Ese empujón es el que le faltará a La 1 en mayo de 2026, en caso de que espacios como Mañaneros 360 o Malas Lenguas continúen rindiendo al mismo nivel que ahora. En este momento, en el prime time, apuestas como Hasta el fin del mundo o Futuro imperfecto, dan alegrías a la pública, con un estable Broncano como telonero.

Y un último apunte: RTVE no dará la espalda total a Eurovisión 2026, según expuso César Vallejo. El codirector del Benidorm Fest, en Revelación o timo, pódcast del portal musical Jenesaispop, desveló que la programación de la cadena contendría guiños a las 70ª edición del festival europeo.