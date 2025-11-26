El secreto de David Bisbal a sus 46 años para controlar los nervios: “Me gusta levantarme antes que nadie y meditar”

David Bisbal (46) ha acudido a El Hormiguero para presentar su gira Todo es posible en Navidad, con la que interpretará las canciones de su disco homónimo.

El almeriense contará con varias paradas en nuestro país con este tour que finalizará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 23 de diciembre.

Pablo Motos le preguntó por esos hábitos que le ayudan a mejorar y Bisbal no dudó en sincerarse. “Me gusta levantarme antes que nadie. Me gusta meditar, apuntar mis cosas y ser fiel a los pensamientos que hacen que mejore en el día a día”, ha afirmado.

El de Requena ha sentido curiosidad por estas técnicas diarias del intérprete de Ave María, quien reveló de qué manera le ayudan. “Anoto mi organización del trabajo. Me ayuda a controlar el nerviosismo que siempre tengo en mi cuerpo de manera natural”.

Por supuesto, David Bisbal no olvidaba su instrumento más preciado: la voz. “Sigo dando clases de canto. Me ayuda muchísimo. Cuento con un profesor que me enseña técnica vocal. Me ayuda cuando no estoy al 100%”, ha desvelado.

El artista también ha querido advertir acerca del peor enemigo de un cantante: los malos hábitos. “Puede ser desde tener reflujo de las comidas o una mala alimentación, y afecta a las cuerdas vocales”, ha compartido.

David Bisbal tampoco se olvidaba del ejercicio: “No hacer deporte hace que tu sistema inmunológico se vaya al garete”.

Por supuesto, tampoco ha faltado en El Hormiguero el lado más navideño de David Bisbal. De hecho, al inicio de la entrevista ha sonado lo que ya es el villancico emblema del cantante: el Burrito Sabanero.

David Bisbal le regala un jersey navideño a Pablo Motos en 'El Hormiguero' Atresmedia

Trancas y Barrancas han aprovechado la ocasión para comparar al ex triunfito con Mariah Carey. “Son palabras mayores”, ha respondido Bisbal quitando hierro al asunto. Lo que sí ha admitido es la alegría de grabar villancicos a la manera tradicional.

Como no podía ser de otra manera, el espíritu navideño de Bisbal se ha contagiado a Pablo Motos. El almeriense ha obsequiado al de Requena con un jersey típico de Navidad. Eso sí, a juego con las hormigas que iban ataviadas con gorros de Papá Noel.

David Bisbal, ya en materia, también ha explicado las costumbres navideñas en su casa. “Ponemos árbol y belén. Pero cuando ponemos el árbol es un panzón de reír”, ha dicho.

Por fortuna, Bisbal se gana la vida como cantante y no como decorador: “Reconozco que cada vez que pongo algo, queda fatal”.