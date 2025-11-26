‘El precio de’ vuelve a Telecinco con un especial sobre el rey Juan Carlos y sus memorias

Aprovechando la publicación de Reconciliación, las memorias del rey emérito Juan Carlos I, Santi Acosta conducirá el próximo miércoles 3 de diciembre en directo un especial de El precio de.

El espacio vuelve tras sus cuatro entregas en septiembre y analizará los claroscuros de la figura del padre de Felipe VI.

El precio de la corona se emitirá tras La isla de las tentaciones y, en él, periodistas de investigación, testigos directos y figuras cercanas al monarca contrastarán no solo lo que se relata en el libro, sino también lo que se omite.

Este espacio se emitirá en lugar de La agencia, la serie protagonizada por Manuela Velasco. De este modo, Telecinco aplaza el final de la serie para emitir el especial de El precio de la corona sobre el rey emérito.

Se espera que el desenlace de la ficción tenga lugar el miércoles 10 de diciembre.

Telecinco recurre a Santi Acosta y Mandarina, tras el éxito cosechado por De viernes, el magacín de la cadena que puede sacar pecho frente a La voz.

Posiblemente, esta emisión viene dada por las dificultades de Telecinco para levantar cabeza, ya que va camino de cerrar su peor noviembre de la historia.

¿Conseguirán Santi Acosta y El precio de aumentar la audiencia en el prime time? ¿Tendrá La isla de las tentaciones un aliado en este espacio para llevar el peso de la cadena?

El rey emérito Juan Carlos I será el protagonista de 'El precio de' Europa press

Audiencias aparte, en El precio de se tratarán las relaciones familiares de Juan Carlos I: doña Sofía, su hijo el rey Felipe VI, la reina Letizia, las infantas y sus nietos.

También se abordarán sus relaciones extramatrimoniales con otras mujeres como Corinna, la fotoperiodista Queca Campillo y Marta Gayá.

Se mencionará igualmente la influencia del Caso Noos y el accidente de Botsuana en su reinado, las circunstancias de su abdicación y su exilio en Abu Dabi, los negocios que originan su fortuna y las incógnitas acerca de su herencia.

En el plató estarán Miguel Ángel Revilla, único ciudadano demandado por el emérito; Francis Franco, nieto del dictador Francisco Franco; Jaime Peñafiel; Iñaki Anasagasti; Rosa Villacastín y Lourdes Crespo.

También se espera la presencia de Queca Campillo, con quien el exjefe del Estado mantuvo una relación secreta durante 30 años.