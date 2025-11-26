Así es 'A la deriva', la serie con la que Paula Echevarría regresa a Antena 3 después de 9 años del final de 'Velvet'

Paula Echevarría en una visita reciente a 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Atresmedia

Antena 3 anunciaba este martes, 25 de noviembre, el inicio del rodaje de A la deriva. Es la serie con la que se materializa la vuelta de Paula Echevarría a la cadena donde triunfó hace una década con Velvet.

La ficción, que se verá en el prime time del canal y también en atresplayer, se anunció en el Festival de San Sebastián el pasado mes de septiembre, junto al resto de títulos que lanzará el grupo próximamente.

Las hijas de la criada este domingo 30 y la tercera entrega de Los Protegidos: un nuevo poder en diciembre son sus estrenos más inminentes. A primeros de 2026 llegarán Entre tierras, 33 días y Raffaela y su loco mundo.

Cabe recordar que Paula Echevarría, ligada a Mediaset en los últimos años con Los nuestros y Got Talent España, ya regresó a Atresmedia de forma puntual hace dos años.

Lo hizo como concursante de Mask Singer junto a Miguel Torres, su pareja. La actriz, por cierto, acudió a las cocinas de MasterChef para alentar al exfutbolista en la gran final del programa contra Mariló.

La propia Paula, Daniel Grao y Michel Noher protagonizan este gran drama que se ambienta en los años 70 que comienza con el regreso inesperado de unos marineros a los que sus familias daban por fallecidos en un naufragio.

Paula Echevarría da vida a Lucía, una mujer que, tras la desaparición de su pareja, logra reconstruir su vida y encontrar el amor en Tristán, interpretado por Michel Noher.

Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher son los protagonistas de 'A la deriva'. Atresmedia

Sin embargo, todo cambia con el regreso de Héctor, a quien da vida Daniel Grao, el marido al que creía muerto.

Producido por Buendía Estudios Canarias junto a Boomerang TV, A la deriva contará con diez episodios de 50 minutos. La ficción ha comenzado a grabarse en diferentes localizaciones de Canarias y en Madrid.

La serie está ambientada en un humilde pueblo pesquero marcado por la tragedia, y explora cómo la esperanza, el amor y los secretos resurgen junto con los hombres que vuelven del mar.

Ese inesperado regreso removerá viejas heridas y pondrá a prueba la fortaleza de unas mujeres unidas por el dolor, la amistad y la necesidad de empezar de nuevo.

Adelfa Calvo, Lola Casamayor, Silvia Alonso, Camila Viyuela, Richard Holmes, Roberto Enríquez, Natalia Huarte, Lucía Guerrero, Amparo Fernández, Ian Losada, Joaquín Notario, Albert Baró, Llorenç González, David Castillo, Cristian Valencia, Miriam Hernández, Miquel Gelabert, Cristóbal Pinto, Yiyo Alonso, Patxi Freytez, Alberto Barahona, Mabel del Pozo, Luis Iglesias, Rosa Puga y Bosco Roglán, completan el reparto de la ficción que se rodará durante las próximas semanas.

Sinopsis de 'A la deriva'

1970. Bastuel es un humilde pueblo pesquero donde naufragó el barco que patroneaba Héctor Parrado y en el que faenaban varios hombres del lugar.

No se encontró a ningún miembro de la tripulación y casi todas las familias de la localidad se vieron afectadas por la tragedia: madres que perdieron a sus hijos, niños que perdieron a sus padres y, sobre todo, mujeres que, de un día para otro, se encontraron sin marido y sin poder ser reconocidas como viudas.

Un extraño limbo legal. Lucía, esposa de Héctor; Maca, Rosa, Berta y Paloma son algunas de esas mujeres. Todas ellas se unieron en el dolor de la pérdida y encontraron juntas la energía para no rendirse, forjando una sólida amistad.

Ahora, dos años más tarde, la repentina aparición de cinco de los pescadores desaparecidos supone una nueva conmoción. La perplejidad se mezcla con la euforia y “los resucitados” son recibidos como héroes. Pero ese regreso no solo traerá alegría a las mujeres sino también conflictos y secretos que creían enterrados.