Lunes de récord en audiencias: 'Ena' arrasa en su estreno (17%) y 'La isla de las tentaciones' logra su mejor cuota (17%)

La noche de este lunes, 24 de noviembre, hubo pastel para todos. La serie Ena por fin aterrizó en La 1 y lo hizo con un dato más que prometedor, mientras que La isla de las tentaciones demuestra no tener techo en Telecinco, marcando récord de cuota de pantalla.

La ficción histórica creada por Javier Olivares se estrenó con un excelente 17% y 1.331.000 espectadores. El mismo share que el reality show que presenta Sandra Barneda, con 1.400.000 seguidores.

El resto del prime time se saldó con un 9,2% y 663.000 fieles para Renacer en Antena 3, un 5,9% y 409.000 para la película Bloodshot en Cuatro y un 5,7% y 396.000 para la cinta Jack Reacher en laSexta.

Antes, en el access prime time, El Hormiguero de Pablo Motos volvió a imponerse a La Revuelta de David Broncano. El programa de Antena 3 fue líder y marcó un 14,5% y 1.845.000 espectadores con la visita del piloto Álex Márquez, mientras que el de la pública anotó un 12,3% y 1.595.000 televidentes.

Y es ya costumbre que las Tentaciones rindan también en el access. El tramo exprés del formato de Cuarzo Producciones registró un 11.5%, con 1.459.000 espectadores, para Telecinco. First Dates obtiene un 6,7%; El Intermedio, un 7,1%, y Cifras y Letras, un 5,8%.

