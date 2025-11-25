La divertida confusión de Pablo Motos en 'El Hormiguero' con el invitado: “He estado a punto de no entrar”

El subcampeón del mundo de MotoGP, Álex Márquez, en 'El Hormiguero' Atresmedia

El subcampeón del mundo de MotoGP, Álex Márquez, ha acudido este lunes a El Hormiguero. Se ha acercado al espacio de Pablo Motos tras completar su mejor temporada con tres victorias y once podios.

El piloto ilerdense ha visitado el plató del programa después de que su hermano, Marc Márquez, fuera el invitado del pasado 11 de noviembre donde celebró su última victoria en el Mundial de MotoGP.

Todo apuntaba a que iba a ser un lunes tranquilo en El Hormiguero, sin contratiempos, sin fallos y bajo el orden de Motos. Pero la tranquilidad ha durado bastante poco.

Nada más comenzar el espacio, Pablo Motos anunciaba a Álex Márquez: “En un instante estará aquí Marc Márquez”. Nada más saludar a Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahita, el conductor se disculpaba por su error, pero la semilla del choteo ya estaba plantada.

Levantando las manos y dirigiéndose al público, el de Requena se sinceraba: “La he cagado, la he cagado”. “¿Qué ha pasado?”, le preguntaban Trancas y Barrancas, que parecían no darse cuenta. “He dicho Marc Márquez y es Álex Márquez", confesaba.

"He presentado tantas veces a Marc…”, se disculpaba Motos de nuevo. No sabía el craso error que cometía al desvelar su lapsus.

“Estoy deprimido, ahora no puedo hacer el programa”, continuaba el presentador intentando asumir con humor el despiste ocurrido.

Pablo Motos y Álex Márquez, este lunes, en 'El Hormiguero' Atresmedia

Pero el daño estaba hecho. “¡Ahora va a presentar el programa Vicente Vallés!”, incidían las hormigas. Era demasiado fácil como para perder la oportunidad. El público jaleaba, y Pablo Motos se reía.

“Perdón, son tantas veces”, seguía Motos. Y en ese momento procedía a anunciar los invitados de la semana: José Andrés, David Bisbal y Dabiz Muñoz. Llegaba el momento de enfrentarse al piloto.

“Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero el subcampeón del mundo de MotoGP, Álex Márquez”, anunciaba Motos. No esperaba que el catalán también fuera a bromear con su error.

El presentador se mostraba relajado bailando con el catalán y lo acompañaba a la mesa. “No tengo excusa, no tengo excusa. No seas cruel conmigo”, pedía el de Requena a Márquez nada más iniciar la conversación. Pero lo fue.

“He estado a punto de no entrar”, decía Márquez entre risas. Primer zasca para Pablo Motos entre la risa y el jaleo del público.

“Y te entiendo, te entiendo”, añadía Motos queriendo quitar hierro al asunto. Pero Márquez no lo quitaba: “Veía la puerta y decía: ‘para atrás’ y ya otro día”. El piloto no dejaba atrás la ocasión de alargar la broma.

.@alexmarquez73 nos cuenta cómo ha vivido su temporada consiguiendo ser el subcampeón del mundo de @MotoGP 2025 #MárquezEH pic.twitter.com/vbsLDSg4WM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 24, 2025

“Tú y tu hermano en mi cabeza estáis tan pegados”, se defendía Motos sin saber dónde meterse. “No busques excusas”, añadía Márquez. Y el público no paraba de reír.

Tardaban Trancas y Barrancas en aprovechar la complicidad del invitado. “¡Mañana viene Jordi Pujol, y el miércoles Bustamante!”, exclamaban tras un Pablo Motos con la cara roja.

“Perdonad a Paco Motos”, insistían. Y es que en el plató de El Hormiguero los despistes salen caros.

Eso sí, las propias hormigas terminaban por salir en defensa del valenciano: “Lo está pasando peor él, que tú”, explicaban a Álex Márquez.

La broma tenía que parar de alguna manera. Solamente ocurrió cuando Motos, por fin, tomó las riendas de la situación y felicitó a Márquez por sus tres victorias y 11 podios.

En ese momento el valenciano lanzó la palabra mágica que le sacó de la embarazosa situación: “¡Enhorabuena!”.