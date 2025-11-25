Disponible en Disney+ y solo 6 capítulos: así es 'Yo, adicto', la serie con la que Oriol Pla ha ganado un Emmy Internacional

Nuevo hito para la ficción española a nivel internacional. La noche de este lunes, 24 de noviembre, Oriol Pla se ha convertido en el primer actor español en ganar un Emmy Internacional a mejor actuación masculina. Lo ha hecho gracias a su excelente interpretación en Yo, adicto.

La serie está disponible en Disney+ desde octubre de 2024 y consta de 6 capítulos. Creada por Javier Giner y Aitor Gabilondo, se trata del relato de la dura experiencia que vivió el propio Giner con las sustancias.

Javier, un profesional del mundo audiovisual de unos 30 años, decide ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación cuando toca fondo por sus adicciones.

Allí inicia un proceso intenso de rehabilitación y autoconocimiento que transforma por completo su vida, ayudado por el equipo terapéutico, sus compañeros de tratamiento y su familia.

En la gala que tuvo lugar en Nueva York, Pla dedicó su discurso de agradecimiento a Giner: "Nunca podré agradecértelo suficiente. Mereces vivir en voz alta, orgullosamente y maravillosamente".

¡El momento del Emmy de Oriol! ❤️ pic.twitter.com/yubag1oMRr — Javier Giner 🏳️‍🌈 (@j_giner) November 25, 2025

"Es una historia de rehabilitación. Si estás sufriendo con alguna adicción y estás en un bosque oscuro, sigue adelante, ningún sentimiento es definitivo porque en el otro lado hay un regalo, estás tú", señaló el artista barcelonés.

