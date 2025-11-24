¿De qué va y cuántos capítulos tiene 'En tierra lejana', la nueva serie turca que ya promociona Antena 3?

Los protagonistas de 'En tierra lejana', la serie turca que pronto emitirá Antena 3. Atresmedia Televisión

Antena 3 ya promociona una nueva serie turca, En tierra lejana, que llegará "muy pronto" a la cadena. Titulada en Turquía Uzak Sehir, está basada a su vez en la ficción libanesa Al Hayba.

En tierra lejana es una de las últimas producciones de la cadena turca Kanal D, donde se emite desde noviembre de 2024. En el país de Oriente Medio, ya se han emitido dos temporadas y casi 40 episodios.

Como de costumbre, la estrategia de emisión de Atresmedia no se corresponderá con la de Turquía. La cadena ubicada en San Sebastián de los Reyes ajusta la duración de los capítulos en función de sus necesidades de programación.

Se desconoce qué día y en qué franja ofrecerá Antena 3 la ficción otomana protagonizada por Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan y Ferit Kaya. Cabe recordar que la cadena ya tiene en parrilla Una nueva vida y Renacer.

Una nueva vida ocupa el prime time de los domingos; Renacer, la noche de los lunes y los martes. Ambas, con audiencias que casi siempre superan la barrera del 10%, y al parecer sin fecha de conclusión próxima. Y esto abre dos escenarios posibles.