¿De qué va y cuántos capítulos tiene 'En tierra lejana', la nueva serie turca que ya promociona Antena 3?
Aún con 'Renacer' y 'Una nueva vida' en parrilla, Atresmedia desvela la próxima ficción otomana que emitirá en su cadena principal.
Antena 3 ya promociona una nueva serie turca, En tierra lejana, que llegará "muy pronto" a la cadena. Titulada en Turquía Uzak Sehir, está basada a su vez en la ficción libanesa Al Hayba.
En tierra lejana es una de las últimas producciones de la cadena turca Kanal D, donde se emite desde noviembre de 2024. En el país de Oriente Medio, ya se han emitido dos temporadas y casi 40 episodios.
Como de costumbre, la estrategia de emisión de Atresmedia no se corresponderá con la de Turquía. La cadena ubicada en San Sebastián de los Reyes ajusta la duración de los capítulos en función de sus necesidades de programación.
Se desconoce qué día y en qué franja ofrecerá Antena 3 la ficción otomana protagonizada por Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan y Ferit Kaya. Cabe recordar que la cadena ya tiene en parrilla Una nueva vida y Renacer.
Una nueva vida ocupa el prime time de los domingos; Renacer, la noche de los lunes y los martes. Ambas, con audiencias que casi siempre superan la barrera del 10%, y al parecer sin fecha de conclusión próxima. Y esto abre dos escenarios posibles.
El primero, que En tierra lejana ocupe el único prime time que queda libre, el del sábado, cuando finalicen los especiales de La ruleta de la suerte noche.
El segundo, que Antena 3 vuelva a programar una serie turca por la tarde, como ya hizo con Tierra amarga, acortando la duración de Y ahora Sonsoles.
Así es 'En tierra lejana'
Alya es una brillante médica que vive con su marido, Boran, y su hijo, Deniz Cihan, en Alaska. Pero todo cambia en un instante. Un terrible accidente de tráfico acaba con la vida de Boran y la obliga a cumplir su última voluntad: regresar con su hijo a Mardin, su tierra natal, para enterrarlo allí.
Lo que debía ser un regreso marcado por el dolor pronto se convierte en una pesadilla. Nada más llegar, Sadakat, la poderosa matriarca del clan Albora, la acusa de haber provocado la muerte de su hijo.
En una familia dominada por el orgullo, las apariencias y las tradiciones, Alya pasa de ser la viuda del difunto a convertirse en la principal sospechosa.
Decidida a proteger a Deniz Cihan y escapar de allí cuanto antes, se enfrenta a un mundo hostil que vive en guerra abierta contra la familia Baybars, un clan que busca venganza contra los Albora por rencores y secretos del pasado.
Entre el odio y la autoridad implacable de Cihan, el hermano mayor de su esposo, surge una conexión que desafía todas las reglas y cambiará sus destinos para siempre.